Курс рубля начнет слабеть после 80 за доллар

Курс доллара на торгах 17 марта просел ниже 82 рублей впервые с июня 2024-го года. Рубль также окреп по отношению к другим валютам — до 91,5 за евро и 11,5 за юань. Его позиции заметно усилились на фоне новостей о предстоящем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который, как ожидается, состоится 18 марта.

Не стоит исключать и снижения курса доллара в район отметки 80 рублей на волне эйфории из-за позитивных новостей по украинскому конфликту, добавил эксперт. Тем не менее, этот скачок для рубля будет краткосрочным — пока нет сильных предпосылок для настолько сильного укрепления нацвалюты.

«Геополитическая разрядка привлекает инвесторов в российские активы, из-за чего на рынок усилился приток иностранных денег. Чем их больше, тем дешевле они стоят относительно рубля», — пояснила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Скачки курса рубля зависят и от технических показателей, которые отображаются на графиках и на которые ориентируются трейдеры, уточнили в ФГ «Финам». Обычно инвесторы перестают продавать актив, если его цена опускается до психологически значимого уровня — после этого они вновь приступают к покупкам и цена на него переходит к росту. В случае с долларом такой рубеж будет на уровне 80-82 рублей — когда он достигнет этой отметки, укрепление рубля прекратится, заключил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Передел мечтаний: доллар может опуститься до 80 рублей