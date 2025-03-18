Передел мечтаний: доллар может опуститься до 80 рублей

Доллар может подешеветь до 80 рублей — но это продлится совсем недолго, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На торгах 17 марта на фоне новостей о предстоящем разговоре президентов РФ и США российская валюта окрепла до максимальных значений с июня 2024-го. Курс сейчас сильно зависит от повестки — вслед за ней он и будет двигаться. Впрочем, пока и ситуация в российской экономике поддерживает укрепление нацвалюты, но фундаментальные факторы — сокращение импорта и рост доходов от продажи нефти — вряд ли сохранятся надолго. Когда рубль снова рискует перейти к ослаблению — в материале «Известий».

Курс доллара к рублю: март 2025-го

Курс доллара на торгах 17 марта просел ниже 82 рублей впервые с июня 2024 года. Рубль также окреп по отношению к другим валютам — до 91,5 за евро и 11,5 за юань. Его позиции заметно усилились на фоне новостей о предстоящем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который, как ожидается, состоится 18 марта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Стоимость рубля в принципе начала расти после первых же новостей о возможности деэскалации украинского конфликта — еще в конце января, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По сути, сейчас курс нацвалюты завязан на новостной повестке и сильно зависит от нее.

— Геополитическая разрядка привлекает инвесторов в российские активы, из-за чего на рынок усилился приток иностранных денег. Чем их больше, тем дешевле они стоят относительно рубля, — пояснила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

С начала года рубль укрепился более чем на 25% и эту динамику можно назвать очень серьезной, отметил экономист Андрей Бархота. Такие скачки говорят о нестабильности финансового рынка и его неустойчивости перед внешними факторами.

Также важно понимать, что скачки курса рубля зависят и от технических показателей, которые отображаются на графиках и на которые ориентируются трейдеры, уточнили в ФГ «Финам». Обычно инвесторы перестают продавать актив, если его цена опускается до психологически значимого уровня, после этого они вновь приступают к покупкам, и цена на него переходит к росту.

— В случае с долларом такой рубеж будет на уровне 80-82 рублей — когда он достигнет этой отметки, укрепление рубля прекратится, — полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Однако не стоит исключать и снижения курса доллара в район отметки 80 рублей на волне эйфории из-за позитивных новостей по украинскому конфликту, добавил эксперт. Тем не менее этот скачок будет краткосрочным — пока нет сильных предпосылок для настолько сильного укрепления нацвалюты.

Почему рубль растет

Помимо новостного фона есть и фундаментальные основания для укрепления рубля. В частности, ЦБ постепенно улучшает оценки платежного баланса, напомнили в «Цифра брокер». Это значит, что страна экспортирует всё больше, а импортирует всё меньше — из-за этого приток валюты в РФ выше, чем отток.

Помимо того, в период с 7 марта по 4 апреля объемы продажи юаней со стороны российских властей увеличены до суммы, эквивалентной 5,96 млрд рублей в день, добавили в «Финаме». Это обеспечивает стабильный приток валюты на российский рынок.

— В итоге сохраняется высокий объем предложения валюты при умеренно слабом спросе. В сочетании с позитивным новостным фоном это способствует укреплению рубля, — заключила Наталия Пырьева из «Цифра брокер».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ближе к концу месяца приток иностранных денег дополнительно усилится перед налоговым периодом, добавили в «Финаме». Экспортеры будут продавать в России валютную выручку, что еще больше поддержит рубль.

Также привлекательность нацвалюты поддерживают всё еще высокие доходности по рублевым вкладам — по данным «Известий», они превышают 20% на сроках от трех до 12 месяцев. Этому способствует рекордно высокая ключевая ставка в 21%. Люди не покупают доллары для сбережений, а наоборот, их продают, чтобы положить в банк под выгодный процент.

Прогноз по курсу доллара

Тем не менее деэскалация конфликта вряд ли существенно изменит экономическую ситуацию в стране, считают в «Финаме». Даже если какие-то ограничения снимут, нефтяные доходы вряд ли вырастут: РФ уже продает энергоносители на пределе квот ОПЕК+, а цены на мировом рынке всегда могут упасть.

Приток иностранного капитала также под вопросом: для этого необходимо снятие санкций, возобновление операций с долларом и евро и восстановление работы SWIFT, но пока этого не предвидится.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Для устойчивого притока инвестиций нужно полностью убрать барьеры для движения капитала, что тоже вряд ли произойдет в ближайшее время, добавили в «Финаме». Увеличение ненефтегазового экспорта (металлы, уголь, удобрения) могло бы помочь. Но ослабление контроля во внешней торговле может сработать в обратную сторону и привести к оттоку капитала из страны на фоне роста импорта.

Тенденция к укреплению рубля не продлится долго, опасаются в «Цифра брокер». Импорт из РФ начнет восстанавливаться после сезонного ослабления в январе–феврале, из-за чего отток валюты из РФ усилится. Помимо того, цены на Brent с начала года снизились более чем на 10% (при этом российские углеводороды сейчас продаются со скидкой), из-за чего доходы экспортеров могут дополнительно упасть. В ближайшее время рубль возобновит движение к отметке 90 за доллар, полагают эксперты компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом укрепление рубля лишь подогревает активность импортеров, поскольку сильная нацвалюта делает их деятельность более выгодной, отметил экономист Андрей Бархота. Сокращение издержек позволит им снизить цены на свои товары и услуги — это должно замедлить инфляцию. Однако обычно такие изменения происходят с задержкой в 2–4 месяца, отметил эксперт.

Впрочем, темпы роста цен в РФ уже замедляются, напомнил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По данным Росстата, на прошлой неделе они увеличились лишь на 0,11%, тогда как еще месяц назад показатель был вдвое выше. Чем раньше замедлится инфляция, тем быстрее ЦБ приступит к снижению ключевой ставки, что также может поддержать российский рынок, а вместе с ним и курс рубля.