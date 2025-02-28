Не сдержали форму: цифровой рубль внедрят не раньше 2026 года

Запуск цифрового рубля отложили минимум до 2026 года — скорее всего, он заработает не раньше следующего лета, считают в Госдуме и экспертном сообществе. Его должны были запустить 1 июля 2025-го, но сроки перенесли на неопределенное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече рынка с регулятором 27 февраля. Как считают эксперты, главная причина в том, что инфраструктура для цифрового рубля не готова, а крупнейшие банки подключились лишь недавно и еще не успели проверить основные операции — тестирование проекта отстает от первоначальной дорожной карты где-то на год. Официально регулятор заявляет, что хочет доработать проект и уже в момент его запуска реализовать смарт-контракты — например, чтобы отслеживать выплаты из бюджета. Из-за чего возникла заминка и зачем вообще нужен цифровой рубль — в материале «Известий».

Когда цифровой рубль войдет в оборот

Центробанк решил отложить массовое внедрение цифрового рубля. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на ежегодной встрече рынка с руководством Банка России, которая прошла 27 февраля.

Запуск цифрового рубля задержат максимум на год, но, скорее всего, лишь на полгода, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Значит, проект может заработать либо к началу, либо к середине 2026-го.

Нет смысла сильно откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура для этого готова со стороны ЦБ и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков, уточнил депутат. Проблемы есть у небольших кредитных организаций — у многих просто не хватает ресурсов, чтобы обеспечить разработку нужной технологической базы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Другого мнения придерживаются опрошенные «Известиями» участники рынка. Они ожидают массового внедрения цифрового рубля скорее к лету следующего года.

Справка «Известий» Цифровой рубль — это третья форма денег. Его будет выпускать Банк России в дополнение к существующим наличным и безналичным, обменять их можно будет в эквиваленте «один к одному». От безналичных цифровой рубль будет отличаться тем, что станет храниться в цифровых кошельках в ЦБ, а не в коммерческих банках. Впрочем, предполагается, что доступ к этим онлайн-кошелькам реализуют через приложения обычных финансовых организаций: у человека будет рядом отображаться привычный безналичный счет и счет в цифровых рублях.

Для полноценного внедрения цифрового рубля пока не готова инфраструктура — сама платформа, сообщил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России (на съезде которой накануне и выступала Набиуллина) Алексей Войлуков. По его словам, тестирование проекта отстает от первоначальной дорожной карты где-то на год.

Например, проверка платежей с госбюджетом должна была завершиться в прошлом году — в 2024-м уже хотели пропилотировать трансакции с физлицами, компаниями. Однако самые первые пробные операции с Минфином провели лишь недавно, в конце января. Перечисления с юрлицами тоже начали тестировать с запозданием — только в конце прошлого года, рассказал Войлуков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Причина откладывания массового внедрения цифрового рубля прежде всего инфраструктурно-техническая, согласился ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Кроме того, отсрочка нужна для того, чтобы обеспечить доверие граждан и бизнеса к новой форме денег.

Что не так с цифровым рублем

Нигде не закреплено, когда цифровой рубль должны ввести в массовый оборот. Сроки ранее называл только Центробанк — к июлю 2025-го, подчеркнул Алексей Войлуков. Однако на момент, когда об этом сообщалось, еще половина системно значимых банков не подключилась к тестированию. «Сбер» и Т-Банк присоединились к пилоту только в конце декабря 2024-го. А для крупных игроков настолько быстро переработать свои системы просто невозможно.

— Сейчас нет готовых коробочных решений, которые можно купить и поставить в свои процессы. Однако даже это у крупного банка займет минимум год, а то и полтора. Массовый запуск цифрового рубля будет не раньше лета 2026-го, причем это если торопиться с внедрением, — говорит Алексей Войлуков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С этим согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Полноценного запуска стоит ждать не раньше лета следующего года. Для этого потребуется много технических доработок, отметил эксперт.

Нужно также провести нагрузочные испытания, подчеркнул Алексей Войлуков. Сейчас, по данным ЦБ, в пилоте участвует только около 1,7 тыс. граждан и порядка 30 компаний. Это слишком мало: если к системе подключатся 9 млн человек, то она может встать.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев уверен, что потребуется даже больше времени. По его мнению, массовое внедрение третьей формы нацвалюты технически возможно не ранее 2027 года. Она требует значительной и дорогой доработки, а также адаптации к реальным условиям бизнеса и финансовой системы страны.

Как будет работать цифровой рубль

Одна из причин переноса сроков запуска цифрового рубля — доработка возможностей его использования в так называемых смарт-контрактах, сказала Эльвира Набиуллина. Это сделки, которые автоматически выполняются при наступлении определенных условий — за их исполнением следит программный код, основанный на блокчейн-технологиях. Например, платеж пройдет только после доставки груза заказчику.

«Сейчас мы видим заинтересованность в смарт-контрактах и со стороны банков, и со стороны бизнеса, и со стороны правительства. Цифровой рубль представляет для смарт-контрактов гораздо больше возможностей, и мы хотим сделать это направление как раз одним из ключевых», — подчеркнула глава ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В первую очередь цифровой рубль хотят использовать в бюджетных процессах, уточнил Анатолий Аксаков. При этом наиболее активно технологию задействуют в инвестиционных проектах с участием государства. Например, инициатива затронет сферу госзакупок, отметил экономист Андрей Бархота.

— Помимо того, движение средств по счетам Федерального казначейства будет осуществляться именно в форме смарт-контрактов с цифровым рублем, — добавил эксперт.

Это будет помогать целевому использованию средств, подчеркнул начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. Становится возможной более четкая идентификация получателей субсидий и иных видов помощи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Внедрение смарт-контрактов может означать более быстрое и точное получение льгот, для компаний — снижение бюрократии, для государства — повышение контроля над бюджетными расходами, резюмировал партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Денис Тарадов.

При этом пока вокруг цифрового рубля в общественном поле много мифов и недопонимания. В ЦБ сообщали, что в соцсетях пишут о планах отказа от наличных денег из-за цифровой валюты и об обязательном переводе на нее всех граждан. В регуляторе назвали это очередным мифом. Даже мошенники уже используют якобы перевод пенсий в третью форму денег для обмана граждан, писали ранее «Известия». Потребуется большая просветительская работа, чтобы обычные россияне стали пользоваться новой формой российской валюты, отметил Дмитрий Целищев.