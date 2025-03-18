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Экономика
Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти в прошлом году направили на эти цели 2,3 трлн рублей. По сравнению с 2023-м показатель увеличился на треть — тогда он составлял 1,7 трлн, а до этого был меньше. Это следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2024-й год («Известия» его изучили).

Опасный уровень: глобальный долг достиг $100 трлн
Его обслуживание становится всё более обременительным

Государственный долг в Российской Федерации в прошлом году вырос на 14% до 29 трлн рублей. Теперь государственные заимствований составляют 14,5% от ВВП России.

Основной рост идет за счет внутреннего долга. За прошлый год он увеличился на 14% до 23,7 трлн рублей, следует из данных аудиторов. В первую очередь показатель поднимается из-за ставок по облигациям федерального займа (ОФЗ), пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В прошлом году проценты по ним росли вместе с ключевой — в 2024-м они доходили по отдельным выпускам до 22%.

Вторая, меньшая часть государственного долга номинирована в иностранной валюте. По итогам прошлого года в долларах она незначительно уменьшилась — до $52 млрд, следует из отчета Счетной палаты. За последние годы Россия существенно сократила внешние заимствования — страна уходит от привлечений в токсичных валютах на фоне санкционных ограничений, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Занимательная история: власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

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