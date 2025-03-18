Занимательная история: власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Власти в прошлом году направили на обслуживание госдолга рекордные 2,3 трлн, следует из отчета Счетной палаты («Известия» его изучили). Только за год расходы по этой статье выросли на треть. Пока госдолг в России не превышает 15% от ВВП и он небольшой по сравнению с другими странами, теми же США, поэтому рисков для финансовой стабильности нет, считают эксперты. Однако в условиях санкций и отхода от токсичных валют занимать приходится на внутреннем рынке, размещая облигации федерального займа, и выплачивать по ним высокие проценты из-за ключевой в 21%. Это еще один аргумент для ЦБ снижать основной показатель, чтобы уменьшать давление на бюджет. Каковы риски наращивания заимствований — в материале «Известий».

Госдолг в России: размер, как погашают

Государственный долг в Российской Федерации в прошлом году вырос на 14% — до 29 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2024-й. Теперь государственные заимствования составляют 14,5% от ВВП России.

Основной рост идет за счет внутреннего долга. За прошлый год он увеличился на 14% — до 23,7 трлн рублей, следует из данных аудиторов. В первую очередь показатель поднимается из-за ставок по облигациям федерального займа (ОФЗ), пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В прошлом году проценты по ним росли вместе с ключевой — в 2024-м они доходили по отдельным выпускам до 22%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вторая, меньшая часть государственного долга номинирована в иностранной валюте. По итогам прошлого года в долларах она незначительно уменьшилась — до $52 млрд, следует из отчета Счетной палаты. За последние годы Россия существенно сократила внешние заимствования — страна уходит от привлечений в токсичных валютах на фоне санкционных ограничений, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Тем не менее в рублевом эквиваленте внешний долг в прошлом году вырос на 10% — до 5,3 трлн — из-за курса доллара. За прошлый год рубль ослаб на сопоставимую величину — с 90 до 102 рублей за $1.

Вместе с ростом самого госдолга у Минфина увеличиваются и траты на его обслуживание. По данным Счетной палаты, власти в прошлом году направили на эти цели 2,3 трлн рублей. По сравнению с 2023-м показатель увеличился на треть — тогда он составлял 1,7 трлн, а до этого был меньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По подсчетам «Известий», в прошлом году на погашение заимствований была направлена рекордная за 13 лет сумма — до этого момента данных в открытом доступе нет.

Направленные на погашение госдолга в прошлом году средства — действительно крупная сумма даже в масштабах бюджета — 5% от всех трат. Для сравнения, на все нацпроекты в 2024 году были выделены сопоставимые деньги — 3,3 трлн рублей.

При этом, несмотря на увеличение расходов на погашение внутреннего долга, в прошлом году траты на обслуживание внешнего, наоборот, уменьшились, но совершенно незначительно — на 3,2 млрд рублей.

Есть ли риски из-за роста расходов на госдолг

Министерство финансов при оценке рисков растущего госдолга опирается не на его абсолютные значения и объемы погашений, а на процент заимствований по отношению к ВВП. Как заявляла еще в 2023 году замминистра финансов Ирина Окладникова, ведомство считает безопасной границей госдолга 20% от внутреннего валового продукта.

Тем временем в России третий год подряд госдолг остается вблизи отметки 14,5% к ВВП, оценила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

— У РФ доля госдолга в ВВП составляет всего 15% — это очень невысокое значение. Если сравнивать нас с другими странами БРИКС, ЕАЭС и G20, у России один их самых низких показателей, — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

А у многих гигантов мировой экономики значение госдолга гораздо выше, напомнила Ольга Беленькая. Например, в США общий объем по отношению к ВВП составляет более 120%, в Китае — около 80%, а в Германии — порядка 60%.

Тем не менее такой резкий рост расходов на обслуживание госдолга вызывает опасения. Государству важно избегать так называемой долговой спирали, когда заимствования прирастают не потому, что деньги направляются в экономику, а из-за того, что приходится погашать всё больше процентов по ОФЗ, предупредила Елена Воронкова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Похожая ситуация была в России в 1990-х — властям важно этого не допустить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Судя по бюджетному плану, в этом году госдолг вырастет, но незначительно — до 29,4 трлн (с 29 трлн в 2024-м), напомнила Ольга Беленькая. Цифра может быть выше в случае большего бюджетного дефицита: как недавно пояснил замминистра финансов Владимир Колычев, недостача казны может увеличиться при условии, если цена на нефть окажется ближе к $60 за 1 баррель — ниже, чем сейчас.

Пока же дефицит бюджета на 2025 год запланирован в размере 1,5 трлн рублей. Гасить его собираются за счет размещения ОФЗ, однако с учетом того, что ряд старых выпусков планируется погасить, значительного прироста госдолга всё же не ожидается.

В этом году ситуация с ростом госдолга и тратами на его обслуживание должна начать улучшаться. Как минимум потому, что ожидается постепенное снижение ключевой ставки, что позволит Минфину размещать ОФЗ по более низким процентам. По крайней мере, этот аргумент ЦБ следует учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике. По ожиданиям Натальи Мильчаковой, снижение ключевой ставки может произойти уже осенью 2024-го.

В Минфине сообщили «Известиям», что все заимствованные средства в 2025 году будут привлечены благодаря ОФЗ, а государство будет размещать только приоритетные гособлигации с постоянным купонным доходом. При этом если уровень процентной ставки снизится, то расходы будут сокращаться только по существующему портфелю облигаций.

По расчетам Минфина, государственный долг в 2025 году не превысит безопасной отметки, а будет в районе 16,5% ВВП — то есть вырастет не более чем на 2 п.п.