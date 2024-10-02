Заем века: зачем Минфин размещает рекордный объем госдолга

Российский Минфин поделился планами занять в IV квартале текущего года сразу 2,4 трлн рублей на открытом рынке. Это огромная сумма, так как обычный оборот вторичного рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) составляет около 300 млрд рублей в месяц — почти в три раза меньше уровней, ожидаемых в октябре– декабре. С чем связана потребность в таких больших заимствованиях, удастся ли разместить настолько серьезную сумму и как это скажется на переживающем не лучшие времена рынке государственных облигаций — в материале «Известий».

Два триллиона за три месяца

В текущем году объем размещений ОФЗ был достаточно скромным. К примеру, в I квартале Минфин разместил облигации на сумму в 805 млрд рублей, а во втором — чуть более 500 млрд при плане в триллион рублей. Во многом это было вызвано не очень высоким спросом на бумаги. В условиях постоянного повышения ключевой ставки и высокой инфляции не все инвесторы уверены, что доходность ОФЗ не будет расти и дальше. То есть лучше выждать и закупиться, когда рынок достигнет дна.

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В целом для бюджета это не такая уж большая проблема — в этом году он пока получается практически бездефицитным: с января по август разница между расходами и доходами составила около 331 млрд рублей. Тем не менее прогнозы по дефициту на конец года довольно серьезные. По некоторым оценкам, он может достичь 2,9 трлн рублей. Как правило, в последние месяцы объем выплат из бюджета увеличивается, так что в норме ожидать некоторого роста дефицита и, соответственно, заимствований. Вопрос лишь, насколько резкое увеличение трат планируется.

Согласно планам Минфина, около 2 трлн планируется привлечь через долгие облигации со сроками погашения более 10 лет. Речь идет как о «традиционных» облигациях с постоянным купоном, так и о бумагах с плавающей процентной ставкой (флоутерах). Остальные 400 млрд составят более короткие бумаги сроком действия меньше десятилетия.

Догнать недобор

С чем связан настолько большой уровень размещений? По словам главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимира Малиновского, вероятно, именно столько не хватает Минфину, чтобы выполнить внутренний план заимствований, предусмотренный федеральным бюджетом на 2024 год.

— С начала 2024 года Минфин получил от размещения ОФЗ порядка 1,8 трлн рублей, тогда как бюджетом заложено чистое привлечение в размере 2,5 трлн рублей, а с учетом плановых погашений ОФЗ в размере 1,45 трлн валовый объем заимствований должен составить порядка 4 трлн рублей, — прокомментировал эксперт.

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О значительном недоборе средств в предыдущие кварталы говорит и руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев:

— Отметим, что в 2020 и 2022 годах проблему «недобора» решали через массированное размещение флоутеров. Но тогда ключевая ставка ЦБ была на однозначном уровне, а сейчас она близка к 20%. Если Минфин снова выберет этот путь, то можно ожидать рост процентной нагрузки на бюджет (ставка купона у ОФЗ-флоутеров примерно равна ключевой). Так, по данным ведомства, объем купонных платежей по ОФЗ в первом полугодии 2024 года составил ни много ни мало 1,009 трлн рублей.

Пространство для маневра

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, в свою очередь, подчеркнул, что цифры в плане не обязательно должны быть полностью реализованы. По его мнению, это просто оставление пространства для маневра. Такие объемы могут понадобиться, только если в конце года будут предоплаты расходов начала 2025 года, полагает он.

— Надо понимать, что в IV квартале предполагается разместить ОФЗ больше, чем было продано за все предыдущие три квартала 2024 года (2 трлн рублей по номинальной стоимости), — добавляет Владимир Малиновский. — Поэтому «обычным порядком» реализовать такой объем будет непросто. Но нельзя исключать, что исполнение бюджета 2024 года позволит снизить потребность в привлечении долга, и тогда планы заимствований могут быть скорректированы.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, рост объемов заимствований может быть связан с двумя причинами.

— Первая — идет СВО, у страны высокие расходы на оборонную сферу. Вторая — инфляция. В последнее время Минфин испытывал трудности с привлечением средств через размещение ОФЗ. Это связано с отсутствием покупателей из других стран и с настороженным отношением внутренних покупателей на фоне динамики инфляции. Таким образом, для преодоления указанных проблем нужны какие-то геополитические договоренности, а также улучшение ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями в экономике.

«Опыт крупных размещений есть»

Такой объем заимствований случается не в каждом квартале, и способность рынка «переварить» подобное предложение вызывает вопросы. На данный момент котировки ОФЗ и так переживают очень непростой год. Сводный индекс российских гособлигаций RGBI упал на 20 пунктов с начала года — одно из самых сильных падений за много лет. Нет ли риска, что размещение бумаг почти на два с половиной триллиона создаст дополнительные проблемы?

— Мы не верим в то, что Минфин пойдет на предоставление существенных премий покупателям для повышения объема продаж, так как это может негативно повлиять на рыночную конъюнктуру, — сказал Малиновский.

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Он добавил, что доходности на рынке облигаций в настоящее время определяются скорее денежно-кредитной политикой Банка России и размером ключевой ставки. Соответственно, собеседник не ожидает, что планы Минфина по привлечению окажут большое влияние на цены гособлигаций.

В свою очередь, Антон Табах подчеркивает, что решение лежит в технической плоскости и в любом случае Минфин будет мониторить рынок, чтобы не допускать его перегрузки.