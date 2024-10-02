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В Гидрометцентре спрогнозировали до +22 градусов в Москве 2 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Переменная облачность, без осадков и до +22 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 2 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем температура составит от +18 до +23 градусов, ночью она может снизиться до +2.

Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

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Ранее, 30 сентября, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета университета Михаил Локощенко заявил, что минувший сентябрь в Москве стал рекордно жарким и солнечным, а также занял третье место среди самых сухих сентябрей за всю историю наблюдений метеорологов в городе начиная с 1780 года.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на этой неделе до пятницы, 4 октября, в Москве и Подмосковье ожидается погода с переменной облачностью без осадков. Четверг станет последним теплым днем. По словам специалиста, дневная температура во вторник в Москве поднимется до +16...+18 градусов, в среду она составит около +19...+21 градуса. Такая же максимальная температура будет в четверг.

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