Повторный запуск японской ракеты-носителя перенесен на 2018 год

Повторный запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса перенесен на середину января 2018 года вместо ранее запланированного 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА).

Поводом для изменения сроков послужила обнаруженная при проверке состояния ракеты техническая неисправность. Более подробная информация о характере неполадки не приводится. Точная дата запуска будет объявлена после устранения проблем.

Первый запуск ракеты-носителя состоялся в январе 2017 года и завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей.

23 декабря портал iz.ru сообщал о запуске Японией ракеты-носителя Н-2А, которая должна доставить на орбиту спутники «Сикисаи» (GCOM-C) и «Цубамэ» (SLATS). Аппарат «Сикисаи» будет производить замеры микроскопической пыли в атмосфере и облаках, а также измерять степень поглощения двуокиси углерода растениями.