Прямой эфир

Повторный запуск японской ракеты-носителя перенесен на 2018 год

0
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia/Bill Ingalls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повторный запуск японской ракеты-носителя SS-520 самого компактного в мире класса перенесен на середину января 2018 года вместо ранее запланированного 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА).

Поводом для изменения сроков послужила обнаруженная при проверке состояния ракеты техническая неисправность. Более подробная информация о характере неполадки не приводится. Точная дата запуска будет объявлена после устранения проблем.

Первый запуск ракеты-носителя состоялся в январе 2017 года и завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей.

23 декабря портал iz.ru сообщал о запуске Японией ракеты-носителя Н-2А, которая должна доставить на орбиту спутники «Сикисаи» (GCOM-C) и «Цубамэ» (SLATS). Аппарат «Сикисаи» будет производить замеры микроскопической пыли в атмосфере и облаках, а также измерять степень поглощения двуокиси углерода растениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китай успешно запустил группу спутников дистанционного зондирования Земли
Жители Калифорнии приняли запуск ракеты SpaceX за НЛО и выложили видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017