Европейский спутник Sentinel-3b запустят с космодрома Плесецк в апреле

Очередной европейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel будет запущен с космодрома Плесецк 6 апреля, на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск спутника ДЗЗ Sentinel-3b стартует с космодрома в Плесецке 6 апреля, а не в мае, как планировалось ранее», — сказал собеседник агентства.

Спутник выведет на орбиту российская ракета-носитель «Рокот».

Предыдущий спутник Sentinel-5p успешно стартовал с космодрома Плесецк 13 октября.