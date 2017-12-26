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Европейский спутник Sentinel-3b запустят с космодрома Плесецк в апреле

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Фото: Wikipedia.org
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Очередной европейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel будет запущен с космодрома Плесецк 6 апреля, на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск спутника ДЗЗ Sentinel-3b стартует с космодрома в Плесецке 6 апреля, а не в мае, как планировалось ранее», — сказал собеседник агентства.

Спутник выведет на орбиту российская ракета-носитель «Рокот».

Предыдущий спутник Sentinel-5p успешно стартовал с космодрома Плесецк 13 октября.

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