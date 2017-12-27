Россия защитит свои интересы в космосе

Национальные интересы РФ в области освоения внеземного пространства призвана защитить специальная юридическая группа. Она создается по решению Совета РАН по космосу, который недавно возглавил президент академии Александр Сергеев. Поводом послужили принятые в США и Люксембурге законы, которые разрешили коммерческим компаниям этих стран добывать природные ресурсы на астероидах. Россия выступает против решения таких вопросов без международного обсуждения.

Согласно решению Совета РАН по космосу (копия документа имеется у «Известий»), директору Института космических технологий РУДН Геннадию Райкунову поручено до начала марта представить предложения по проблематике и персональному составу экспертной группы по правовым вопросам космической деятельности.

— Специалистов по космическому праву у нас крайне мало по сравнению с их количеством за рубежом, — отметил Геннадий Райкунов. — Предлагается создать рабочую экспертную группу, которая бы объединила немногочисленных специалистов из различных организаций, проанализировала бы основные подходы и проблематику с позиции интересов Российской Федерации.

Инициатором создания новой структуры стал член совета, экс-директор департамента Объединенной ракетно-космической корпорации Валентин Уваров. В беседе с «Известиями» он напомнил, что принятые в США и Люксембурге законы разрешили компаниям этих стран добывать ресурсы в космосе. Россия выступает за международное, а не национальное регулирование такой деятельности и отстаивает свою позицию на международных конференциях.

— К сожалению, участие РФ в этих процессах носит по большей части «охранительный» характер, — рассказал Валентин Уваров. — Не в последнюю очередь это связано с отсутствием механизмов, обеспечивающих оперативное сопровождение государственной космической политики.

По его словам, в экспертную группу должны войти специалисты МИДа, «Роскосмоса», предприятий ракетно-космической отрасли. Необходимо выработать основные положения международно-правового обеспечения космической деятельности России.

В МИД России «Известиям» сообщили, что пока не получали от РАН официального приглашения, но министерство готово рассмотреть возможность участия своих представителей в экспертной группе. В «Роскосмосе» подтвердили получение приглашения и готовность к сотрудничеству с РАН.

Член экспертного совета при правительстве России Андрей Ионин считает, что международное космическое право в любом случае будет совершенствоваться с учетом современных реалий. Формирование группы юристов, которые будут активно продвигать российские интересы в этой сфере, он считает своевременным.

— Процесс изменений начался, его не остановить, — рассказал «Известиям» Андрей Ионин. — Сейчас для России важно активно участвовать в этом процессе, привлекая геополитических союзников на свою сторону. Необходимо, чтобы неизбежные изменения международного права учитывали наши национальные интересы. Но чтобы отстаивать свою позицию, ее надо иметь. Основная задача экспертной группы — формирование позиции по перспективам освоения природных ресурсов на астероидах и Луне.

Ранее «Известия» сообщали, что Россия намерена предложить поправки в международное право на заседании юридического подкомитета Комитета ООН по космосу. Это произойдет в апреле 2018 года в Вене.