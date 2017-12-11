Россия защитит независимость астероидов

Россия вынесет на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. МИД и «Роскосмос» разработали имплементационное соглашение (международную договоренность об обязательной реализации закона) к «Договору о космосе». В случае его принятия уже присутствующий в договоре запрет на присвоение космических объектов, включая их ресурсы, станет обязательным — без возможности обойти международное законодательство на национальном уровне. Ранее США и Люксембург разрешили своим компаниям добывать ресурсы и присваивать их, не провозглашая права собственности на сам космический объект, например, астероид или территорию Луны. По мнению экспертов, игнорирование международных норм может привести к конфликтам — начнется борьба за внеземные ресурсы.

Как рассказали «Известиям» в МИДе, Россия предложит сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Такая инициатива будет внесена в апреле 2018 года в Вене на заседании юридического комитета ООН по космосу.

— Имплементационное соглашение основывается на фундаментальных принципах «Договора по космосу»: о равном доступе в космос, невозможности дискриминации, неприсвоении космических ресурсов и т.д., — рассказала второй секретарь правового департамента МИД России Ольга Волынская. — Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора.

space2 В 2030 году NASA планирует исследовать астероид Психея-16, почти целиком состоящий из железа и никеля Фото: Global Look Press/ZUMA/Ferrari

Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон «О конкурентной способности в области коммерческих и космических запусков». Этот документ наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, включая астероиды. Позиция США вызвала много возражений в других странах.

Но в 2017 году аналогичная норма введена в Люксембурге. Закон «О легализации промышленной добычи полезных ископаемых в безвоздушном пространстве частными компаниями» позволяет коммерсантам, не предъявляя прав на владение космическим объектом, получить право собственности на полезные ископаемые. Подготовка к принятию подобных норм начата также в Японии и ОАЭ.

В «Роскосмосе» «Известиям» заявили, что национальные законы США и Люксембурга компрометируют международное космическое право.

— Если руководствоваться основными принципами международного сотрудничества — а это взаимоуважение, взаимная выгода, бесконфликтность, компромисс и верховенство права, — то понятно: одностороннее решение вопроса отдельными государствами может привести к негативной ситуации, — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

В России была подготовлена программа, предусматривающая создание базы на Луне. Добыча ресурсов на ней будет вестись для научных исследований и обеспечения жизнедеятельности экипажа (например, добыча льда для получения воды и кислорода). Коммерческая деятельность программой не предусмотрена, что полностью соответствует «Договору о космосе».

space1 Автоматическая межпланетная станция «Луна - Глоб» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В «Роскосмосе» «Известиям» пояснили, что коммерческая добыча подразумевает разработку и использование ресурсов частными компаниями по лицензии. Поддержание жизнедеятельности экипажа на Луне и снижение затрат на обеспечение его ресурсами к коммерческой деятельности не относится.

Космонавт-испытатель, соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы Сергей Жуков считает, что, нарушая международное законодательство, США провоцируют остальной мир на конфликты.

— Что такое космические войны? Это передел, это экономика и политика, — заявил Сергей Жуков. — Если нотариус некоего «будущего Колумба» что-то юридически зафиксирует и «застолбит» право отдельно взятой страны, это можно будет оспорить только с помощью международного сообщества или «космической дубинки». Мне, конечно, хотелось бы видеть космос общечеловеческим. Чтобы его исследовали и осваивали без всяких споров.