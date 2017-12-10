Астронавт показал вид северного сияния с борта МКС
Член экипажа Международной космической станции (МКС), американец Рэнди Брезник показал всему миру панорамный снимок с северным сиянием, который сделал с борта станции.
Изображение опубликовано на странице астронавта NASA в Twitter.
По словам командира 53-го экипажа МКС Рэнди Брезника, на фотографии запечатлены штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.
Как сообщал ранее портал iz.ru, госкорпорация «Роскосмос» опубликовала редкое видео полярного сияния, которое с борта станции записал российский космонавт Сергей Рязанский.