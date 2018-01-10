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Москвичи смогут увидеть полет МКС над городом

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Фото: Global Look Prees/Mark Vande Hei/NASA
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Утром в четверг, 11 января, в небе над Москвой можно будет наблюдать пролет Международной космической станции (МКС) вблизи Луны. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«В 6:10:50 по московскому времени в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит МКС по диску Луны, а также Юпитер, Марс и спутники Юпитера», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что МКС похожа на яркую быстро движущуюся звезду белого цвета. По мере движения и захода в тень Земли станция может приобрести красновато-оранжевый оттенок. Именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о признании японского космонавта Норисигэ Канаи в том, что данные об увеличении его роста в невесомости оказались ошибочными. Ранее член экипажа МКС писал, что за три недели он вырос на 9 см.

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