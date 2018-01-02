На МКС развернут единую вычислительную сеть

Количество проводимых на борту Международной космической станции российских экспериментов будет значительно увеличено за счет автоматизации. Все компьютеры отечественного сегмента МКС объединят в единую информационно-вычислительную сеть. Устройства в одном отсеке смогут брать на себя решение задач при проведении экспериментов в другом.

Как сообщили «Известиям» в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», завершен первый этап создания информационно-управляющей системы для научных экспериментов в российском сегменте МКС. В модуле «Звезда» заменили четыре промышленных бортовых компьютера, ведется обновление используемых космонавтами ноутбуков (всего их 11). Вся техника получит одинаковые характеристики и единое программное обеспечение. Использовавшиеся раньше компьютеры имели различную аппаратную архитектуру и разнородный софт, что создавало немалые трудности с их заменой в случае выхода из строя.

В РКК «Энергия» уверены, что использование однотипных компьютеров повысит надежность вычислительной системы на МКС и обеспечит ее унификацию, а рост производительности позволит в несколько раз увеличить количество одновременно проводимых экспериментов.

— Информационно-управляющая система является открытой: предполагается ее наращивание по мере строительства российского сегмента, — рассказали «Известиям» в корпорации. — С добавлением в состав МКС Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) и Научно-энергетического модуля (НЭМ) — на них будут размещены дополнительные компьютеры, повышающие количество одновременно проводимых экспериментов.

Вычислительная мощность российского сегмента вырастет практически вдвое с запуском МЛМ в конце 2018 года. На его борту будут работать три промышленных компьютера, образуя подобие многоядерной вычислительной системы. Ресурсы любого модуля можно будет использовать для вычислений в ходе экспериментов в других отсеках.

Сейчас в составе МКС — пять российских модулей. Все компьютеры в них интегрированы в локальную сеть, но стойки с научным оборудованием будут подключены к единой системе только на «Звезде», МЛМ и НЭМ.

Компьютеры обеспечат автоматическое управление научной аппаратурой, будут контролировать ее работу. Через единую сеть полученные научные данные будут передаваться на Землю. Компьютеры смогут обмениваться информацией от различных систем и датчиков МКС, синхронизируя по времени проведение нескольких экспериментов. Появится возможность включать и отключать научную аппаратуру при соблюдении определенных условий — например, в момент пролета над конкретной территорией Земли или при стыковке-расстыковке космических кораблей.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что нововведение позволит значительно увеличить объем исследований, выполняемых по заказу российских ученых.

— Космонавты освободятся от необходимости контролировать многие эксперименты, эти функции удастся перепоручить автоматике, — рассказал «Известиям» Александр Железняков. — Это заметно оптимизирует работу космонавтов на борту МКС. Научные исследования станут более эффективны, их количество удастся заметно увеличить.

Проект модернизации информационно-управляющей системы МКС будет завершен в 2020 году после запуска НЭМ.