На МКС испытают российский надувной отсек-трансформер

Международную космическую станцию (МКС) оснастят надувным отсеком. Новинку можно будет развернуть в открытом космосе за несколько часов. Модуль пригоден для хранения припасов и размещения экипажа. Прототип российского трансформируемого модуля испытают на МКС в 2023 году. Эксперимент проведут специалисты Московского авиационного института (МАИ) и Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». По словам экспертов, трансформируемые конструкции найдут широкое применение в пилотируемой космонавтике. Особенно они пригодятся при строительстве баз на Луне и Марсе, где позволят создавать быстроразворачиваемые структуры.

Как рассказали «Известиям» в РКК, эксперимент «Фрагмент МТГО (многослойная трансформируемая герметичная оболочка)» уже включен в долгосрочную программу научно-прикладных исследований на МКС.

— Мы планируем отработать уникальную технологию отвердевания слоев оболочки в космосе, что должно повысить эксплуатационные свойства трансформируемых модулей. Данная технология применительно к крупногабаритным обитаемым модулям космической станции пока не отработана нигде в мире, — сообщили в пресс-центре РКК.

Как пояснили в МАИ, сейчас идет разработка конструкции, выбор материалов для оболочки.

— Реализация эксперимента позволит проверить принципы, выбрать материалы и отработать технологию создания крупногабаритных трансформируемых жилых и технических модулей для включения их в состав космических орбитальных станций, — рассказал «Известиям» доктор технических наук МАИ Николай Козлов.

Эксперимент планируется провести в три этапа — с 2018 по 2023 год. В следующем году на МКС будет доставлен фрагмент покрытия, его установят на внешней поверхности станции. В условиях космоса он должен из сложенного состояния расправиться и принять форму, предусмотренную инженерами. Год-полтора «умный материал» пробудет в космосе — под воздействием радиации и микрометеоритов. Затем образцы вернут на Землю для изучения.

Второй этап предполагает испытание герметичной оболочки. Ее также надуют в открытом космосе. Специальные датчики на поверхности будут контролировать параметры объекта: возможные утечки воздуха, уровень радиации, попадание в оболочку микрометеоритов и космического мусора. По окончании исследования отсек сдуют и выбросят в открытый космос.

На третьем этапе на поверхности российского сегмента станции испытают готовый прототип модуля. При его изготовлении будут использованы материалы только отечественного производства.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, трансформируемые конструкции будут активно применяться в перспективных внеземных проектах — это могут быть складские модули на космических станциях или быстровозводимые сооружения при пилотируемых экспедициях на Луну и Марс.

— Трансформируемые конструкции удобны тем, что доставляются к месту в собранном виде, а потом развертываются в объемные, — рассказал Иван Моисеев. — Но у них есть и недостаток — тонкая оболочка. Именно поэтому российские специалисты работают над технологией отвердевания. Такие модули можно использовать в качестве складских на орбитальных станциях. Наибольшие перспективы у них при освоении других планет в качестве быстровозводимых сооружений.

С мая 2016 года на американском сегменте МКС тестируется коммерческий надувной модуль BEAM.