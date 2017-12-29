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Российские ракеты-носители привлекут к созданию лунной станции

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Фото: ТАСС/Joel Kowsky
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Российские ракеты-носители привлекут к созданию инфраструктуры станции на орбите Луны, работы по строительству которой стартуют в середине 2020-х годов, говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

Речь идет о создании окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway («Ворота в дальний космос»), которая станет развитием сотрудничества участников строительства Международной космической станции — России, США, Европы, Японии и Канады. 

Известно, что для проекта Россия разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит космонавтам проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности новой станции. 

Также в «Роскосмосе» сообщили, что девять ракет-носителей «Союз» выведут на орбиту спутники для амбициозного проекта OneWeb, который призван обеспечить стопроцентный охват земного шара услугами широкополосного доступа в интернет.

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