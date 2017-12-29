Событие года в сфере космоса: решение о создании станции вблизи Луны

В 2017 году в космонавтике произошли важнейшие события, которые будут иметь принципиальное значение для всего человечества. Россия заключила соглашение о совместном с Соединенными Штатами строительстве станции на орбите Луны. Название проекта символично: Deep Space Gateway — «Ворота в дальний космос». Также решено ускорить разработку новой отечественной ракеты среднего класса «Союз-5» для пилотируемых полетов на околоземную орбиту. Планируется использовать ее как элемент сверхтяжелой ракеты для отправки россиян к Луне, а со временем и к Марсу.

Главным событием года в сфере космоса стало подписание в сентябре на Международном астронавтическом конгрессе соглашения о создании лунной станции. Работа над проектом Deep Space Gateway станет развитием сотрудничества участников строительства Международной космической станции — России, США, Европы, Японии и Канады.

Специально для Deep Space Gateway Россия разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит космонавтам проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности окололунной станции. Стыковочные узлы и шлюзы будут производиться по отечественным стандартам. Несколько модулей станции построят американцы. Европа, Япония и Канада внесут свой вклад кораблями снабжения и роботизированными манипуляторами.

Старт сборки станции намечен на середину 2020-х годов. В первое время после постройки она будет принимать кратковременные экспедиции, но затем станцию предполагается использовать для регулярных высадок людей на Луну. Это потребует дальнейшего наращивания возможностей Deep Space Gateway. И у России уже есть предложения по этому направлению.

— В дальнейшем участие возможно в разных форматах, в том числе, например, нашей транспортной системой — ракетами-носителями и космическими кораблями, — участием наших автоматических аппаратов серии «Луна» в выборе мест высадки человека на поверхность естественного спутника, — рассказал «Известиям» исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Параллельно с участием в международном проекте Россия продолжит развивать национальную пилотируемую программу. Принципиально важным событием для нее стало прошедшее 22 мая 2017 года совещание у президента России Владимира Путина. На нем было решено ускорить разработку нового отечественного носителя «Союз-5» и создать сверхтяжелую ракету для полетов к Луне.

«Союз-5» станет основным российским носителем середины XXI века. Именно эта ракета вместо «Ангары» будет выводить в космос новый российский пилотируемый корабль «Федерация», предназначенный для полетов на околоземную и окололунную орбиту. Она же призвана вернуть России первенство на рынке коммерческих запусков, составив серьезную конкуренцию носителю Falcon 9 Илона Маска. Кроме того, «Союз-5» должен стать основой российской сверхтяжелой ракеты, способной доставить космический корабль к Луне, а со временем и к Марсу.

— У нас было поручение и президента, и правительства на проработку ракетоносителей сверхтяжелого класса, и мы эту работу сейчас ведем, — рассказал «Известиям» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров. — Проект «Союз-5» является составной частью, первой ступенью этого сверхтяжелого комплекса.

Наличие такого носителя сделает возможным полет российских космонавтов на Луну без помощи иностранных партнеров. Первый пуск будущей сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год. Все полеты к Луне и Марсу в рамках национальной космической программы будут проводиться именно с ее помощью.