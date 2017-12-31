Космонавт Шкаплеров показал с МКС Крымский мост

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал полуостров Крым с борта Международной космической станции (МКС). Космонавт «Роскосмоса» показал на снимках Севастополь и Крымский мост, который должен соединить полуостров с материковой Россией.

Полученные снимки Шкаплеров опубликовал в Instagram.

Фото вызвало массу восторгов подписчиков космонавта. «Антон, фотографии великолепны! Спасибо Вам большое! С наступающим Новым годом Вас и весь экипаж МКС!», «Спасибо за Севастополь!!!! Там мои близкие!!!!», «Как красиво! С наступающим, Вас!» – поздравляют автора фото пользователи сети.

Ранее сообщалось, что работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты и астронавты, будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз.