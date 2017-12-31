Космонавт Шкаплеров показал с МКС Крымский мост
Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал полуостров Крым с борта Международной космической станции (МКС). Космонавт «Роскосмоса» показал на снимках Севастополь и Крымский мост, который должен соединить полуостров с материковой Россией.
Полученные снимки Шкаплеров опубликовал в Instagram.
Фотографии моей Родины: Балаклава, Севастополь и Крымский мост. Контролирую строительство моста из космоса. 🚀Подтверждаю, все идет по графику! 😉 • • The images of my Homeland from space: Balaklava, Sevastopol and the Crimean bridge.
Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) Дек 28, 2017 at 8:22 PST
Фото вызвало массу восторгов подписчиков космонавта. «Антон, фотографии великолепны! Спасибо Вам большое! С наступающим Новым годом Вас и весь экипаж МКС!», «Спасибо за Севастополь!!!! Там мои близкие!!!!», «Как красиво! С наступающим, Вас!» – поздравляют автора фото пользователи сети.
Ранее сообщалось, что работающие на Международной космической станции (МКС) космонавты и астронавты, будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз.