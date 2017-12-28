Космический грузовик «Прогресс МС-06» отстыковался от МКС

«Прогресс МС-06» отстыковали от Международной космической станции (МКС), позже он войдет в верхние слои атмосферы и сгорит.

Об этом рассказал представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

«В 4:03 мск произошло штатное отделение корабля от МКС», — цитирует его «РИА Новости».

Несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, добавили в центре.

Космический грузовик «Прогресс МС-06» стартовал на ракете «Союз-2.1а» к МКС 14 июня. Кроме продуктов на борту корабля находились наноспутники, которые подготовили специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск). Позже их запустили в открытый космос.

19 декабря портал iz.ru сообщал, что Россия в наступающем году намерена увеличить количество гражданских космических пусков более чем в полтора раза. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта.