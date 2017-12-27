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США и РФ успешно сотрудничали по программе МКС

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Фото: Global Look Press/NASA/Mark Vande Hei
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно сотрудничало с Россией по МКС, но теперь хочет опираться на собственные силы.

Об этом заявил директор программы NASA по развитию коммерческих полетов космических аппаратов Филип Макалистер.

«Россия была для США очень хорошим партнером в осуществлении программы МКС. Однако США рассматривают доступ в космос как вопрос стратегической важности. Мы намерены… опираться на достижения американской космической отрасли», – цитирует его ТАСС.

Теперь NASA сотрудничает по доставке грузов на орбиту с частными компаниями, что позволяет агентству сосредоточится на планах полетов на Луну и Марс.

14 декабря грузовой корабль Dragon компании SpaceX прибыл на Международную космическую станцию (МКС) с рождественскими подарками и научным оборудованием.

На борту аппарата находится почти 5 тыс. фунтов груза, включая лабораторных мышей и семя ячменя.

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