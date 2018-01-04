Российский скафандр предложат американцам

Россия намерена предложить свои скафандры для работы космонавтов и астронавтов во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway. Прототипом может послужить скафандр «Орлан» последнего поколения, который сейчас используется на Международной космической станции. По мнению экспертов, вместе с российскими в будущем окололунном комплексе, скорее всего, будут использоваться и американские космические костюмы.

Российский шлюзовой модуль для окололунной станции Deep Space Gateway, о создании которой недавно договорились «Роскосмос» и NASA, скорее всего, станет универсальным — выходить из него можно будет как в наших, так и в иностранных скафандрах. Однако российская сторона, как производитель отсека, намерена предложить укомплектовать его отечественными «космическими доспехами».

По мнению исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергея Крикалёва, если России поручено создавать шлюзовой модуль, он должен быть укомплектован отечественными скафандрами. При этом системы отсека должны быть приспособлены и для работы в американском космическом облачении.

— В лунном шлюзовом модуле, думаю, будет универсальная система, которая позволит использовать российские и американские скафандры. Да, вероятно, мы будем предлагать свои скафандры для использования на окололунной станции. Здравый смысл подсказывает, что необходимо использовать и то, и другое. Поэтому важно принять разрабатываемые сейчас стандарты, которые будут реализованы и на окололунной станции, — рассказал «Известиям» Сергей Крикалёв.

По его словам, шлюзовые отсеки на Международной космической станции универсальны. Из российского модуля «Пирс» и американской шлюзовой камеры Quest можно выходить в чужих скафандрах: соответственно, из Quest — в российских «Орланах», из «Пирса» — в американских скафандрах EMU (Extravehicular Mobility Unit). Такая возможность была заложена еще на этапе проектирования станции, хотя никогда не использовалась.

Гендиректор, главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» (выпускает российские скафандры) Сергей Поздняков считает, что за основу для окололунного скафандра может быть взят модифицированный российский «Орлан», который много лет в разных вариантах используется нашими космонавтами. Однако можно пойти и по пути создания единого международного изделия.

— Принципиальных отличий от скафандров, которые сейчас используются на МКС, не может быть. На окололунной станции будет та же невесомость. Вряд ли к сроку создания Deep Space Gateway в сфере скафандростроения появятся новые, доселе неизвестные принципы. Поэтому за основу можно взять решения, которые заложены в «Орлане», возможно, с уменьшением массы и необходимости обслуживания, улучшением подвижности. Сейчас у нас имеется опыт эксплуатации скафандров без спуска на Землю в течение семи лет. Это прекрасный показатель, — подчеркнул Сергей Поздняков. — В то же время, если станция будет применяться для спуска космонавтов на Луну, задача усложняется. Нужно не только предусмотреть подвижность ног, но и решить проблему лунной пыли, которая липнет к любым материалам. Придется надевать какие-то штанины, чтобы не везти лунную пыль на орбитальную станцию. Впереди у нас целое десятилетие, а хороший скафандр с нуля можно сделать в течение пяти лет. Времени выбрать решение предостаточно. А можно пойти другим путем: взять лучшие наработки со всего мира и изготовить международный универсальный скафандр.

Специалист по системам автономного жизнеобеспечения, руководитель проекта Cyber Myonics Валерий Мухин полагает, что на Deep Space Gateway для большей надежности должно быть несколько типов космического облачения.

— Я думаю, что простого перенесения опыта МКС на Deep Space Gateway не будет. А будет некая новая система использования всего. Скорее всего, единого скафандра тоже не будет. Это противоречит идее, что несколько провайдеров должны иметь независимые друг от друга решения для подстраховки. Отсюда приходим к выводу о разных скафандрах, но унифицированном отсеке. Скорее всего, у американцев будет MACES с ранцем от EMU, а у нас — модифицированные летные скафандры «Сокол», а также «Орлан» для работы в открытом космосе, — рассказал он «Известиям».

В настоящее время на МКС используется два типа скафандров — российские «Орланы» и американские EMU. В США для космического корабля Orion, предназначенного в том числе для полетов к Луне, разрабатывается спасательный скафандр MACES, основанный на ACES, созданном в свое время для экипажей шаттлов.