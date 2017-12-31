Роспотребнадзор составил гастрономическую инструкцию на праздники
Гастрономическую инструкцию на праздники составил Роспотребнадзор. Наиболее опасными признаны салаты с майонезом и сметаной.
По утверждению специалистов ведомства, остатки блюд не рекомендуется хранить больше суток. Плохо промытые овощи и фрукты чреваты вирусными инфекциями.
В числе скоропортящихся продуктов: кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленного мяса. Доедать можно только то, что своевременно убрали в холодильник.
Также эксперты рекомендуют остерегаться водки дешевле 205 рублей.