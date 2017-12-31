Роспотребнадзор составил гастрономическую инструкцию на праздники

Гастрономическую инструкцию на праздники составил Роспотребнадзор. Наиболее опасными признаны салаты с майонезом и сметаной.

По утверждению специалистов ведомства, остатки блюд не рекомендуется хранить больше суток. Плохо промытые овощи и фрукты чреваты вирусными инфекциями.

В числе скоропортящихся продуктов: кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленного мяса. Доедать можно только то, что своевременно убрали в холодильник.

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