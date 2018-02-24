А теперь — мужчины

Глобальное движение «бодипозитив», призывающее полюбить свое тело со всеми его недостатками и достоинствами, набрало большую популярность в последние годы, но было преимущественно женским. Что ж, отныне это не так: в 2018 году к борьбе за право быть полным и не страдать по этому поводу активно присоединяются и мужчины. Подробности — в материале портала iz.ru.

«Все забыли о полных мужчинах»

Два года назад житель Бостона Аркадио дель Валле был обычным грузным парнем со скучной работой. Его жизнь перевернула встреча со скаутом из модельного агентства, которого заинтересовал аккаунт Аркадио в соцсети. Фэшн-специалист искал мужчин плотного телосложения, которые могли бы принять участие в показе одежды для крупных представителей сильного пола на неделе моды в Нью-Йорке.

«Я сомневался вначале. Во мне 180 килограммов… Я не модель. Но раз уж я им понравился, решил сказать «да». Терять мне было нечего», — рассказывает дель Валле.

С тех пор 30-летний американец принял участие не в одном дефиле, снимается в фотосессиях — его карьера динамично развивается.

Автор цитаты В подписи к фото дель Валле объясняет, что сильно отличается от типичных мужчин-манекенщиков и что он представляет на подиуме позабытых всеми обычных толстячков среднего роста. Он полагает себя представителем движения бодипозитив.

Аркадио считает своим долгом передать всем, и полным мужчинам в особенности, следующее послание: «Любое тело прекрасно». Он говорит, что бодипозитив уже много сделал для поднятия самооценки женщин, и теперь самое время мужчинам присоединиться к глобальному движению, чтобы принять себя и почувствовать душевный комфорт.

«Как и в случае с женщинами, мы все выглядим по-разному, и в этом настоящая красота», — полагает дель Валле.

Американец говорит, что получает много слов поддержки и понимания в соцсетях. Мужчины разных возрастов и типов телосложения пишут дель Валле, что он здорово помог им укрепить самооценку.

Бороться за права здоровяков дель Валле намерен по всем фронтам. Во-первых, через соцсети личным примером демонстрировать, что в полноте нет ничего плохого.

Автор цитаты Аркадио дель Валле: «Я хочу доказать, что можно быть неотразимым в любом весе».

Во-вторых, Аркадио постарается оказать влияние на модную индустрию, которая в данный момент несправедлива к корпулентным мужчинам — не предлагает для них красивую одежду и аксессуары.

Габаритное искусство

Канадский фотограф Энтони Патрик Маньери — тоже сторонник мужского бодипозитива. Свой фотопроект Arrested Movement он начал в 2017 году, а сейчас продолжает дополнять его все новыми кадрами. Он путешествует по миру, фотографируя обнаженных мужчин различных комплекций. В марте, например, будет в Лос-Анджелесе.

Публикация от Anthony Patrick Manieri (@anthonypmanieri) Июн 23, 2017 в 8:57 PDT

Автор цитаты Главное послание фотопроекта: «Вы не сможете любить себя, если не любите свое тело»

По словам Маньери, за 25 лет работы он регулярно сталкивался с тем, что модели жаловались на тот или иной дефект внешности и просили скрыть недостатки на снимках. Да и сам Энтони, довольно крупный мужчина, чувствовал себя порой неуверенно: например, шутил про вес первым, чтобы не издевались другие. Работая над собой путем медитации и самоанализа, фотограф, по его словам, примирился с собственной внешностью. Теперь он надеется, что фотопроект поможет другим мужчинам научиться любви к себе.

Dad Bod: как «папины тела» покорили соцсети

Хештег #DadBod (наиболее близкий к смыслу перевод — «тело отца семейства»), захватил соцсети в 2015 году. Термин придумал и использовал в своей статье о том, почему девушки предпочитают неидеальных внешне мужчин, американский студент Макензи Пирсон. Затем он вместе с однокурсниками создал аккаунт в Instagram, College Dad Bods, с фотографиями обладателей пивных животов.

С легкой руки единомышленников термин и хештег пошли в мир, и в СМИ стали появляться материалы о том, сколь необычен и даже в чем-то сексуален этот тренд. На свою беду, именно в этот период умудрились немного поправиться такие альфа-самцы Голливуда, как Леонардо ДиКаприо и Вин Дизель. Их немедленно провозгласили главными посланниками идеи Dad Bod.

На фото: Леонардо ДиКаприо, который растолстел в недобрый час

Обладатель «тела отца семейства» — не толстяк в классическом понимании этого слова. Это просто человек, который игнорирует спортзал, любит от души поесть по выходным и выпить пару пива с друзьями в пятницу. Таких мужчин оказалось немало, и конечно, быть в тренде им пришлось по вкусу: неплоский живот был реабилитирован.

«Dad Bod ведет малоподвижный образ жизни. Как правило, с достаточно заметным животом. Иногда он видит собственный пенис, но чаще нет», — так описывает феномен словарь современных выражений Urban Dictionary.

Появление термина Dad Bod совпало с расцветом бодипозитива, внесло в движение определенный вклад и удачно легло на идею любви к своему телу. Основа для мужской любви к своим несовершенствам была положена.

Откуда столько бодипозитива?

Термин «бодипозитив» был впервые публично использован в 1996 году двумя американками — Конни Собчак и Деб Бургард. Год спустя Конни вместе с Элизабет Скотт основали одноименную организацию и вебсайт The Body Positive. Все трое имели историю борьбы с расстройствами пищевого поведения (анорексия, булемия) и познакомились в сообществе поддержки таких больных. Бургард, психолог и феминистка, разработала основные постулаты, которые теперь всем так хорошо известны — про положительное отношение к своему телу, принятие себя, противостояние насмешкам. Торговая марка «бодипозитив» и по сей день принадлежит Деб.

В свою очередь, бодипозитив вырос из социального движения в защиту полных Fat Power, которое создали в 1960-е годы феминистки второй волны.

С 2012 года бодипозитивное движение популяризируется в Instagram и других соцсетях и приложениях с фотопостами в основе. Эти мощные инструменты породили множество бодипозитивных хештегов и флешмобов, не все из которых были связаны с полнотой, но все — с принятием многообразия и естественности человеческого тела. Например, известную онлайн-акцию Free The Nipple («Свободу соскам») также относят к бодипозитивному движению.

На фото: модель Эшли Грэм в недавней фотосессии для журнала Sports Illustrated. Она одна из самых известных активисток движения бодипозитив.

ВОЗ и бодипозитив

Тем временем у медицины сформировалось негативное отношение к бодипозитиву. А если точнее, медэксперты выступают против избыточного веса в целом, поскольку многочисленные и многолетние исследования давно нашли связь между лишними килограммами и тяжелыми, инвалидизирующими или даже угрожающими жизни заболеваниями: сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом, остеоартрозом и несколькими видами онкологии. Риск этих заболеваний возрастает по мере увеличения индекса массы тела. ИМТ — международный показатель оценки избыточного веса, формула которого выглядит так: масса тела/рост2 (кг/м2).

С ИМТ, равным или превышающим 30, ставится диагноз «ожирение». А если ИМТ равен или более 25, значит, имеется избыточный вес.

Бодипозитив по-мужски: с чего начать?

Мужчинам, сердца которых, несмотря на вышеприведенные суровые цифры, были тронуты бодипозитивным посланием, новоиспеченный манекенщик Аркадио дель Валле дает пару советов. Для начала нужно научиться не беспокоиться о том, что думают о вас другие люди.

«Если мы живем, волнуясь о том, что о нас говорят или думают, то мы вообще не живем. Так вы никогда не будете собой», — говорит дель Валле.

Модель говорит, что продвигаться вперед по дороге принятия своей внешности придется маленькими шагами. Но к тому, кто будет последователен, придет успех: «Независимо от размера, сексуальной ориентации, возраста или чего угодно, вы можете чувствовать себя красивыми и быть таковыми».