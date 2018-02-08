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Ученые открыли полезные свойства пива

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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa
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Пиво способно помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом.

К такому выводу пришли американские биологи из Университета штата Орегон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые выяснили, что полезным действием обладает содержащееся в хмеле вещество ксантогумол.

Опыты проводились на мышах, откормленных пищей с высоким содержанием жиров. Такой рацион приводит к ожирению, повышенному давлению и другим серьезным проблемам со здоровьем.

В ходе опытов мыши, получавшие гидрогенизированные производные ксантогумола, демонстрировали снижение инсулинорезистентности — фактора, приводящего к диабету второго типа, пишет Daily Mail.

У подопытных грызунов также подавлялась восприимчивость к вызывающему в организме чувство голода лептину. В связи с этим мыши раньше испытывали насыщение и меньше ели.

В ноябре группа ученых из нескольких университетов Великобритании установила, какие эмоции вызывают у человека разные виды алкоголя при его потреблении. Выяснилось, что крепкие напитки приводят к чувству расслабления гораздо реже, чем пиво.

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