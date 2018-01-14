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С новым луком

Какие тренды в мире красоты в 2018 году выйдут в лидеры или исчезнут навсегда
Фото: Getty Images/CoffeeAndMilk
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С новым луком
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2018-01-12 12:09:41
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В каждый новый год человечество неизменно вступает с новыми ожиданиями, желаниями и настроениями, попутно избавляясь от всего устаревшего и неактуального. Это в полной мере касается и мира красоты. Портал iz.ru выяснил, как будут выглядеть по-настоящему модные девушки в 2018 году, а с какими трендами определенно пора распрощаться.

Что выходит из моды

Вывели на чистую моду
Что интересного можно обнаружить на Paris Fashion Week

Ушедший 2017-й был богат на яркие, странные, а порой даже возмутительные и раздражающие бьюти-тенденции. Стилисты, визажисты, бьюти-блогеры и их аудитория успели подустать от кое-каких не в меру прогрессивных идей.

Эксперименты с бровями

Густые брови держатся на модном пике уже не первый год, и нет никаких признаков, что ситуация изменится. Однако утрированные образы изрядно утомили. Визажисты рекомендуют не ориентироваться на так называемые инстаграмные брови, которые так любят многие бьюти-блогеры. Тщательно очерченные и густо прокрашенные формы уже не актуальны. К тому же такие брови смотрятся эффектно только на снимке в соцсети, а в жизни выглядят довольно гротескно.

 

Публикация от Make Up (@lovemakeup.p) Ноя 28, 2017 at 5:15 PST

На фото: сверху вниз — брови «здорового человека», инстаграмные брови, а также брови-перья и брови-зигзаги, которыми тоже баловались в 2017 году.

Визажист Фиона Стилс говорит, что ей нравятся густые брови, но в то же время они не должны выглядеть нарисованными. Для этого не надо слишком уж щедро закрашивать промежутки между волосками.

Слишком сияющее и слишком матовое

Текстуры средств для макияжа, напоминающие голограммы или металлические поверхности своими цветовыми переливами, на время выходят из моды.

Но полностью матовый макияж тоже более не актуален. «Могут быть матовыми или тени, или помада, но не перестарайтесь», — советует директор Nail Skin & Hair Institute, эксперт по красоте Дана Персико.

 

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Ноя 22, 2017 at 3:24 PST

Предыдущий год был годом единорога: розово-голубые, серебристо-сиреневые переливы и блестки, с которыми принято ассоциировать сказочное животное, присутствовали всюду, начиная от коллекций модной одежды и заканчивая средствами для макияжа. В Instagram по хештегу #unicorn находятся 7,3 млн фотопостов. Стилисты полагают, что самое время передохнуть.

Особенно рекомендуют воздержаться от маникюра в «единорожьих» оттенках. Зато в 2018-м по-прежнему актуальны косы-веревки, похожие на рожки мифологического коня.

Ужасные блендеры

Страшная сила: как менялась индустрия красоты

Для качественного и аккуратного нанесения макияжа действительно необходимы блендеры и кисти — они помогут нанести мейкап так, как это делают профессионалы. Но в 2017-м бьюти-блогеры и рядовые пользовательницы соцсетей вдруг полюбили заменять традиционные инструменты на странные и порой шокирующие предметы. Косметику наносили носками, помидорами, кирпичами, спиннерами, ножами для пиццы, тампонами. Ну а девушку, которая приспособила вместо косметического спонжа самые интимные части тела своего мужчины, пользователи соцсетей, наверное, не смогут развидеть никогда.

Визажисты настоятельно просят интернет-общественность успокоиться и в 2018 году использовать только предназначенные для макияжа предметы.

Всё слишком искусственное

Образы, создаваемые бьюти-блогерами, выглядят эффектно, но часто полностью лишены естественности из-за обилия слоев макияжа. То, что смотрится неплохо на фото, не подходит для реальной жизни.

«Макияж — средство подчеркнуть естественную красоту, а не замаскировать ее полностью», — напоминает визажист Джулианн Кэйе. Специалист добавляет, что только профессионалу под силу нанести и растушевать 20 разных косметических средств так, чтобы образ не выглядел нелепо, а вот любительницам лучше держаться минимализма.

В связи с вышесказанным теряют актуальность сияющие хайлайтеры и средства для контурирования: те и другие призваны создавать «правильный» рельеф лица, но порой результат выглядит очень искусственно.

Уходит в тень и маникюр с длинными наращенными ногтями, который в 2017-м продвигали телесестры Кардашьян и некоторые знаменитости афро-американского происхождения. «Помимо того, что это очень непрактичный тренд, он еще и родом из индустрии для взрослых — пусть там и существует», — говорит визажист и основатель марки Veil Cosmetics Себастьен Тардиф.

Звездный мастер маникюра Джеки Солсбери добавляет, что хорошо бы расстаться и с заостренными ногтями, называя их кошмаром любого маникюриста.

 

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Дек 10, 2017 at 7:36 PST

В 2018-м модные девушки простятся с еще одним фетишем — чрезмерно пухлыми, «перекачанными» губами.

«Очень полные губы не в стиле 2018-го. Если вам нравится пухлость, постарайтесь не слишком усердствовать и обращайтесь за инъекциями к проверенным профессионалам», — комментирует косметолог Джон Диас.

Прически: конец эпатажа

Техника окрашивания волос омбре (плавные или не очень переходы одного оттенка прядей в другой) была популярна на протяжении несколько лет. Но многие стилисты считают, что этому стилю пора на время уйти в тень, потому что он, когда-то выглядевший авангардно, стал слишком массовым.

«Омбре стало банальным и скучным, проигрывает более мягким и незаметным техникам осветления, которые вошли в моду», — полагает известный колорист Джоанна Гонсалес.

Еще один тренд, который некогда выглядел вызывающе и свежо, а теперь стал слишком привычным, — пастельное окрашивание. Кажется, все, кто хотел поэкспериментировать с розовыми, персиковыми, мятно-зелеными и бледно-голубыми прядями, уже сделали это в 2017 году.

«Пастельное окрашивание очень вредит волосам и выглядит дешево через пару недель после окрашивания, когда оттенок немного потускнеет», — считает визажист Тинна Эмпера.

Звездный колорист Дейке Хейдорн советует попрощаться в 2018-м с нарочито небрежными, растрепанными прическами. Они уже выглядят не вызовом обществу, а ассоциируются с неопрятностью.

«В этом году будут актуальны более утонченные и женственные образы», — считает эксперт.

Скажем этим трендам «Да!»

Социальная сеть Pinterest отслеживает все популярные бьюти- и фэшн-тренды, отмечая изменения в интересах пользователей. Благодаря этой технологии специалистам удалось выделить тенденции из мира красоты, которые станут популярны в ближайшее время.

Ресницы, а не брови

В Pinterest полагают, что в обозримом будущем фокус интереса у профессионалов индустрии красоты и их аудитории сместится с бровей на ресницы (количество запросов на соответствующие фотоизображения выросло на 152%). Так что в 2018-м самое время купить в аптеке касторовое масло для роста ресниц, приобрести тушь с эффектом суперобъема или решиться на наращивание.

рестницы
Фото: Global Look Press

Волосы Рапунцель

Пользовательниц всё больше интересуют очень длинные волосы. А если вспомнить, сколько знаменитостей сделали наращивание в 2017 году, становится очевидно, что тренд вот-вот пойдет в народ.

 

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Ноя 19, 2017 at 9:02 PST

Начинать прием витаминов для волос поздновато, но можно запастись шиньоном.

Хорошая кожа вместо густого макияжа

Иметь безупречную кожу намного сложнее и дороже, чем скрывать несовершенства слоями косметики. Но именно первое и становится одним из главных тенденций в мире красоты. Уходовая косметика и профессиональные косметические процедуры будут постепенно завоевывать интерес женщин, а макияж окажется на втором месте по значимости.

кожа
Фото: Global Look Press

Нежный румянец и естественные губы

«В 2018-м нам всем понадобится румянец. Многие звездные визажисты уже заменили хайлайтеры и контуринг на румяна», — говорит специалист по мейкапу Кейси Адам Спикард.

губа
Фото: Global Look Press

А что лучше подойдет к невинному румянцу, чем помада или блеск для губ натурального оттенка? «Нейтральные цвета, классические розовые или бежевые будут в топе в этом году, вытеснив металлик и яркие тона», — говорит визажист Кимберли Хитман.

Геометрия и цвет

Пользователей Pinterest всё больше интересует нейл-арт с графичным дизайном (рост запросов на 83% к началу 2018-го). Никаких цветочков и бабочек, только геометрические фигуры! Запасаемся линейкой.

Тренд на яркие, необычные оттенки теней и карандашей для глаз порадует тех, кому надоели серые и коричневые тона, а также главные фавориты 2017-го — оттенки бордового. Особым шиком будет наносить сочные цвета не на верхнее веко, а вдоль линии роста нижних ресниц.

Продукты «100 в 1»

Мало кто любит, когда туалетный столик и полка в ванной заставлены десятками флакончиков и баночек. Эксперты полагают, что в 2018-м появится больше универсальной, многофункциональной косметики для ухода за кожей. Ждем с нетерпением.

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