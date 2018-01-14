С новым луком

В каждый новый год человечество неизменно вступает с новыми ожиданиями, желаниями и настроениями, попутно избавляясь от всего устаревшего и неактуального. Это в полной мере касается и мира красоты. Портал iz.ru выяснил, как будут выглядеть по-настоящему модные девушки в 2018 году, а с какими трендами определенно пора распрощаться.

Что выходит из моды

Ушедший 2017-й был богат на яркие, странные, а порой даже возмутительные и раздражающие бьюти-тенденции. Стилисты, визажисты, бьюти-блогеры и их аудитория успели подустать от кое-каких не в меру прогрессивных идей.

Эксперименты с бровями

Густые брови держатся на модном пике уже не первый год, и нет никаких признаков, что ситуация изменится. Однако утрированные образы изрядно утомили. Визажисты рекомендуют не ориентироваться на так называемые инстаграмные брови, которые так любят многие бьюти-блогеры. Тщательно очерченные и густо прокрашенные формы уже не актуальны. К тому же такие брови смотрятся эффектно только на снимке в соцсети, а в жизни выглядят довольно гротескно.

Публикация от Make Up (@lovemakeup.p) Ноя 28, 2017 at 5:15 PST

На фото: сверху вниз — брови «здорового человека», инстаграмные брови, а также брови-перья и брови-зигзаги, которыми тоже баловались в 2017 году.

Визажист Фиона Стилс говорит, что ей нравятся густые брови, но в то же время они не должны выглядеть нарисованными. Для этого не надо слишком уж щедро закрашивать промежутки между волосками.

Слишком сияющее и слишком матовое

Текстуры средств для макияжа, напоминающие голограммы или металлические поверхности своими цветовыми переливами, на время выходят из моды.

Публикация от De Schoonheidsschool (@schoonheidsschool) Дек 11, 2017 at 3:05 PST

Но полностью матовый макияж тоже более не актуален. «Могут быть матовыми или тени, или помада, но не перестарайтесь», — советует директор Nail Skin & Hair Institute, эксперт по красоте Дана Персико.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Ноя 22, 2017 at 3:24 PST

Предыдущий год был годом единорога: розово-голубые, серебристо-сиреневые переливы и блестки, с которыми принято ассоциировать сказочное животное, присутствовали всюду, начиная от коллекций модной одежды и заканчивая средствами для макияжа. В Instagram по хештегу #unicorn находятся 7,3 млн фотопостов. Стилисты полагают, что самое время передохнуть.

Публикация от Jodé Bliss-Thompson Mua (@jode_bliss1) Апр 9, 2017 at 11:00 PDT

Особенно рекомендуют воздержаться от маникюра в «единорожьих» оттенках. Зато в 2018-м по-прежнему актуальны косы-веревки, похожие на рожки мифологического коня.

Ужасные блендеры

Для качественного и аккуратного нанесения макияжа действительно необходимы блендеры и кисти — они помогут нанести мейкап так, как это делают профессионалы. Но в 2017-м бьюти-блогеры и рядовые пользовательницы соцсетей вдруг полюбили заменять традиционные инструменты на странные и порой шокирующие предметы. Косметику наносили носками, помидорами, кирпичами, спиннерами, ножами для пиццы, тампонами. Ну а девушку, которая приспособила вместо косметического спонжа самые интимные части тела своего мужчины, пользователи соцсетей, наверное, не смогут развидеть никогда.

Визажисты настоятельно просят интернет-общественность успокоиться и в 2018 году использовать только предназначенные для макияжа предметы.

Всё слишком искусственное

Образы, создаваемые бьюти-блогерами, выглядят эффектно, но часто полностью лишены естественности из-за обилия слоев макияжа. То, что смотрится неплохо на фото, не подходит для реальной жизни.

Публикация от Huda Kattan (@hudabeauty) Янв 5, 2018 at 6:23 PST

«Макияж — средство подчеркнуть естественную красоту, а не замаскировать ее полностью», — напоминает визажист Джулианн Кэйе. Специалист добавляет, что только профессионалу под силу нанести и растушевать 20 разных косметических средств так, чтобы образ не выглядел нелепо, а вот любительницам лучше держаться минимализма.

В связи с вышесказанным теряют актуальность сияющие хайлайтеры и средства для контурирования: те и другие призваны создавать «правильный» рельеф лица, но порой результат выглядит очень искусственно.

Уходит в тень и маникюр с длинными наращенными ногтями, который в 2017-м продвигали телесестры Кардашьян и некоторые знаменитости афро-американского происхождения. «Помимо того, что это очень непрактичный тренд, он еще и родом из индустрии для взрослых — пусть там и существует», — говорит визажист и основатель марки Veil Cosmetics Себастьен Тардиф.

Публикация от Clawgasmic (@clawgasmic) Янв 2, 2018 at 11:07 PST

Звездный мастер маникюра Джеки Солсбери добавляет, что хорошо бы расстаться и с заостренными ногтями, называя их кошмаром любого маникюриста.

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Дек 10, 2017 at 7:36 PST

В 2018-м модные девушки простятся с еще одним фетишем — чрезмерно пухлыми, «перекачанными» губами.

«Очень полные губы не в стиле 2018-го. Если вам нравится пухлость, постарайтесь не слишком усердствовать и обращайтесь за инъекциями к проверенным профессионалам», — комментирует косметолог Джон Диас.

Публикация от Sarah Godson (@sarahgodsonxo) Янв 5, 2018 at 6:50 PST

Прически: конец эпатажа

Техника окрашивания волос омбре (плавные или не очень переходы одного оттенка прядей в другой) была популярна на протяжении несколько лет. Но многие стилисты считают, что этому стилю пора на время уйти в тень, потому что он, когда-то выглядевший авангардно, стал слишком массовым.

«Омбре стало банальным и скучным, проигрывает более мягким и незаметным техникам осветления, которые вошли в моду», — полагает известный колорист Джоанна Гонсалес.

Еще один тренд, который некогда выглядел вызывающе и свежо, а теперь стал слишком привычным, — пастельное окрашивание. Кажется, все, кто хотел поэкспериментировать с розовыми, персиковыми, мятно-зелеными и бледно-голубыми прядями, уже сделали это в 2017 году.

Публикация от HAIR PAINTERS™ (@hairpainters) Янв 4, 2018 at 5:29 PST

«Пастельное окрашивание очень вредит волосам и выглядит дешево через пару недель после окрашивания, когда оттенок немного потускнеет», — считает визажист Тинна Эмпера.

Звездный колорист Дейке Хейдорн советует попрощаться в 2018-м с нарочито небрежными, растрепанными прическами. Они уже выглядят не вызовом обществу, а ассоциируются с неопрятностью.

Публикация от Hair Makeup Nails Blogger 💋 (@hotonbeauty) Окт 27, 2017 at 10:00 PDT

«В этом году будут актуальны более утонченные и женственные образы», — считает эксперт.

Скажем этим трендам «Да!»

Социальная сеть Pinterest отслеживает все популярные бьюти- и фэшн-тренды, отмечая изменения в интересах пользователей. Благодаря этой технологии специалистам удалось выделить тенденции из мира красоты, которые станут популярны в ближайшее время.

Ресницы, а не брови

В Pinterest полагают, что в обозримом будущем фокус интереса у профессионалов индустрии красоты и их аудитории сместится с бровей на ресницы (количество запросов на соответствующие фотоизображения выросло на 152%). Так что в 2018-м самое время купить в аптеке касторовое масло для роста ресниц, приобрести тушь с эффектом суперобъема или решиться на наращивание.

рестницы Фото: Global Look Press

Волосы Рапунцель

Пользовательниц всё больше интересуют очень длинные волосы. А если вспомнить, сколько знаменитостей сделали наращивание в 2017 году, становится очевидно, что тренд вот-вот пойдет в народ.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Ноя 19, 2017 at 9:02 PST

Начинать прием витаминов для волос поздновато, но можно запастись шиньоном.

Хорошая кожа вместо густого макияжа

Иметь безупречную кожу намного сложнее и дороже, чем скрывать несовершенства слоями косметики. Но именно первое и становится одним из главных тенденций в мире красоты. Уходовая косметика и профессиональные косметические процедуры будут постепенно завоевывать интерес женщин, а макияж окажется на втором месте по значимости.

кожа Фото: Global Look Press

Нежный румянец и естественные губы

«В 2018-м нам всем понадобится румянец. Многие звездные визажисты уже заменили хайлайтеры и контуринг на румяна», — говорит специалист по мейкапу Кейси Адам Спикард.

губа Фото: Global Look Press

А что лучше подойдет к невинному румянцу, чем помада или блеск для губ натурального оттенка? «Нейтральные цвета, классические розовые или бежевые будут в топе в этом году, вытеснив металлик и яркие тона», — говорит визажист Кимберли Хитман.

Геометрия и цвет

Пользователей Pinterest всё больше интересует нейл-арт с графичным дизайном (рост запросов на 83% к началу 2018-го). Никаких цветочков и бабочек, только геометрические фигуры! Запасаемся линейкой.

Публикация от Jessica Washick (@jessicawashick) Окт 4, 2017 at 7:28 PDT

Тренд на яркие, необычные оттенки теней и карандашей для глаз порадует тех, кому надоели серые и коричневые тона, а также главные фавориты 2017-го — оттенки бордового. Особым шиком будет наносить сочные цвета не на верхнее веко, а вдоль линии роста нижних ресниц.

Продукты «100 в 1»

Мало кто любит, когда туалетный столик и полка в ванной заставлены десятками флакончиков и баночек. Эксперты полагают, что в 2018-м появится больше универсальной, многофункциональной косметики для ухода за кожей. Ждем с нетерпением.