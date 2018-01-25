Лишние килограммы ударили по мужскому здоровью 

Почти 70% бесплодных мужчин, живущих в крупных городах, страдают от лишнего веса и ожирения. Ученые НИИ экспериментальной и клинической медицины выявили, что лишние килограммы — один из самых распространенных факторов риска снижения репродуктивного потенциала мужчин наравне с потреблением алкоголя и перенесенными половыми инфекциями. Но, по мнению экспертов, проблемы можно избежать. Мужчины, которые занимаются спортом или физическим трудом, редко страдают от бесплодия, даже если их вес и превышает норму.

Сотрудники НИИ экспериментальной и клинической медицины совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины на протяжении нескольких лет обследовали 570 мужчин 34–40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Лишний вес был выявлен у 67,4% обследованных (27,4% — ожирение, 40% — избыточная масса тела).

— Мы пришли к выводу, что проблему лишнего веса нужно учитывать как отдельный фактор, влияющий на репродуктивную функцию, — рассказала «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии НИИ экспериментальной клинической медицины Елена Епанчинцева.

Она отметила, что у бесплодных мужчин практически всегда обнаруживается несколько факторов риска. Помимо ожирения и лишнего веса, это потребление алкоголя (78,1%), инфекции, передаваемые половым путем, в момент обследования или в анамнезе (62,1%), эмоциональные стрессы (48,7%) и курение (43,8%).

— Наибольший вклад в развитие инфертильности у современных мужчин вносят не заболевания, а образ жизни. Вредные привычки, лишний вес, стрессы — все эти факторы отягощают друг друга, — сказала Елена Епанчинцева.

На основе полученных данных авторы исследования сделали вывод, что среди современных мужчин появилась социальная группа с высоким риском развития бесплодия — это мужчины 30–40 лет с перенесенными в анамнезе половыми инфекциями, имеющие избыточную массу тела или ожирение из-за своего образа жизни (сидячая работа, избыточное питание, эмоциональные нагрузки, для «снятия» которых часто используется алкоголь или курение).

Влияние избыточной массы тела на репродуктивный потенциал мужчин выявили и ученые федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Институт цитологии и генетики». Ведущий научный сотрудник отдела молекулярной генетики человека Людмила Осадчук рассказала «Известиям», что исследования в течение последних семи лет проводились в Архангельске, Якутске, Кемерово, Новосибирске и Минске. Они показали, что у мужчин с ожирением снижен уровень тестостерона в крови, а также часто снижена концентрация и подвижность сперматозоидов в эякуляте. И в первую очередь имеет значение масса висцерального жира (жировые накопления вокруг органов брюшной полости, «большой живот»).

— Интересный факт: у плотных мужчин, занимающихся физическим трудом, с репродуктивной функцией всё в порядке. Физические нагрузки повышают уровень тестостерона. Так мужчины устроены. Их эволюция проходила в постоянной физической борьбе за существование, — отметила Людмила Осадчук.

Руководитель направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин рассказал «Известиям», что в России более четверти населения (27%) страдает ожирением. Среди мужчин этот показатель составляет около 15%.

— Мы фиксируем рост числа людей с ожирением, и среди мужчин этот процесс гораздо более выражен, чем среди женщин, — пояснил эксперт.

Как правило, избыточная масса тела и ожирение связаны с пищевыми привычками: высоким потреблением жира и сахара. Это способствует развитию атеросклероза — стенки сосудов обрастают отложениями, что приводит к нарушению кровотока. От этого в первую очередь страдают головной мозг, сердце и мужские половые органы.

Последние два года рождаемость в России снижается. Непростая демографическая ситуация сложилась из-за «неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 90-е годы прошлого столетия», поясняли «Известиям» в Минтруде. Тогда начался спад рождаемости — соответственно, теперь снизилось число потенциальных матерей.