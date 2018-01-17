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В России зафиксировали бум продаж лекарств от ожирения

Выручка аптек от реализации этих препаратов выросла на 20%
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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В 2017 году россияне стали чаще покупать препараты для лечения ожирения, зафиксировали аналитики. Объем продаж в упаковках увеличился на 12% по сравнению с 2016-м, а в денежном эквиваленте — на 20%. При этом БАДы для похудения стали покупать реже, выручка аптек от их продажи вдвое меньше, чем от реализации лекарств. Эксперты отмечают, что четверть россиян страдает ожирением, с каждым годом выявляют всё больше новых случаев заболевания.   

Россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения. Об этом «Известиям» рассказали в фармацевтическом аналитическом агентстве DSM Group. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 млн упаковок таких медикаментов. Это на 12% больше, чем годом ранее. При этом в денежном эквиваленте выручка выросла на 20% по сравнению с 2016-м и достигла 3,6 млрд рублей. Речь идет в основном о препаратах, препятствующих всасыванию жиров. 

При этом россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 млн пачек. Выручка аптек от их продажи упала на 9,4%, до 1,8 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что за последние годы выросло число россиян, имеющих проблемы с лишним весом.

— Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения. Дело в том, что у россиян малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий, а к такому люди не привыкли. Женщинам нужно потреблять не более 1900 калорий, а мужчинам до 2200, — пояснила «Известиям» ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.  

Она отметила, что лекарства против ожирения принимают только при тяжелых формах болезни.

— Чаще всего их прописывает врач в комплексе лечения. Когда ситуация запущена, без лекарства не обойтись. А вот с БАДами по-другому. Это пищевая добавка, дополнение, витамины. Их можно использовать как вспомогательный элемент, но они не обязательны. Без них можно обойтись, если вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Поэтому их и стали покупать меньше, — считает Алла Погожева.

Диетолог Алексей Ковальков обратил внимание на то, что без правильного лечебного плана лекарства не помогут человеку. Прежде чем купить таблетки, необходимо обратиться к специалисту.

— Только 5% людей способны похудеть самостоятельно, и только 5% из них могут после этого удерживать вес в норме. Всем остальным необходима помощь специалистов, — отметил эксперт.

В Минздраве напомнили, что в середине прошлого года Совет при президенте РФ утвердил паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Одной из задач проекта обозначено «формирование здоровьесберегающего поведения».

— Кампания предполагает реализацию мер, направленных на снижение потребления поваренной соли, добавленного сахара, а также продуктов с повышенным содержанием жира и насыщенных жирных кислот, — пояснили «Известиям» в Минздраве.

Это продукты, избыточное потребление которых может привести к развитию ожирения, отметили в ведомстве. 

Ранее «Известия» сообщали, что заболеваемость россиян ожирением выросла вдвое за пять лет (с 2011 по 2015 год). Одновременно ухудшились статистические показатели по диабету второго типа, нарушениям пищеварительной и эндокринной систем. 

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