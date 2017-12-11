«В России четверть взрослых страдает ожирением»

В России четверть взрослого населения страдает ожирением, поэтому на вредных продуктах могут появиться «черные метки». Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также сообщила, что для продавцов, обманывающих детей, может быть введено жесткое наказание, а в декабре этого года Роспотребнадзор запустит «горячую линию» для жалоб на недобросовестных таксистов.

— Хотелось начать с гриппа — как раз идет сезон простудных заболеваний. Какова ситуация?

— Сегодня мы на пороге эпидподъема. Сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями начался со второй декады сентября.

Сегодня уже 46% россиян привиты против гриппа отечественной вакциной с актуальным штаммовым составом. И все исследованные в наших лабораториях вирусы гриппа чувствительны к тем противовирусным препаратам, которые есть в лечебных учреждениях. Это основания для хорошего прогноза.

— Не так давно вы предлагали нашим чиновникам привиться. Ваши наставления подействовали?

— Да, наш прививочный кабинет работал прямо на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме. Прививались и министры, и руководители федеральных служб и агентств — всего более 160 человек. Прививки они перенесли хорошо, мы это видели, наблюдали и работали с ними еще несколько дней после вакцинации. Это пример ответственного отношения к своему здоровью.

— По результатам прошлого года прививки от гриппа сделали только 38,2% россиян, а в этом — уже 46%. За счет чего растет популярность вакцинации?

Автор цитаты — Во-первых, федеральный бюджет выделяет значительные средства. И количество закупленных доз год от года растет. Из 66,4 млн человек, привитых на сегодняшний день, более 85% прошли вакцинацию именно за счет средств федерального бюджета.

В кампанию активно включаются работодатели — для них это способ обезопасить себя от экономических потерь, ведь грипп и ОРВИ на первом месте среди причин нетрудоспособности.

Попова_1 Вакцинация против гриппа Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Есть вклад в профилактику и от средств массовой информации. В эпидсезон 2015–2016 года мы переломили в сознании россиян предубеждение против масок . Уже тогда, по оценкам экспертов, более 40% людей в местах массового скопления были в масках. Люди ездили в масках в метро, в троллейбусах, в автобусах, перестав стесняться, и эта позитивная тенденция сохраняется.

— Роспотребнадзор представил план мероприятий по стратегии в области защиты прав потребителей. Что вам здесь кажется самым важным?

— План к стратегии в стадии активного обсуждения с другими органами власти, бизнес-сообществом и общественными организациями в сфере защиты прав потребителей.

Принципиально важно, что стратегия — реализация новых руководящих принципов Организации Объединенных Наций, принятых в 2015 году.

Автор цитаты Мы сегодня, наверное, первая страна, которая уже имеет утвержденную правительством системную программу действий, как двигаться дальше в сфере защиты прав потребителей. Этого требует время. Первый закон России в этой области принят в 1992 году, мир с тех пор категорически изменился.

25 лет назад не было столь широкого спектра товаров, массового использования мобильных телефонов и интернета. Все услуги оказывались при прямом контакте продавца и покупателя, и предложение услуг было несоизмеримо меньше. Впервые за четверть века развития национальной системы защиты прав потребителей у ее участников появился официальный документ, определяющий основные приоритеты на ближайшее десятилетие.

Первый важный блок — защита прав уязвимых групп населения. Это дети, инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья и люди пожилого возраста. Второй принципиальный момент — содействие просвещению и образованию потребителей для борьбы с недобросовестными практиками, в том числе в трансграничной коммерции. Важно совершенствовать законодательство о защите прав потребителей с учетом норм международного права.

Наконец, по мере глобального развития сегмента электронной коммерции и цифровой экономики в целом требуется изменение законодательства и реализация иных мер, которые обеспечат достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при совершении электронных сделок и дистанционных покупок.

— Какие есть проблемы с защитой детей-потребителей?

— Сегодня дети всё активнее совершают покупки дистанционно, через интернет. Это раньше ребенку нужно было дойти до магазина, а родители могли потом прийти и выяснить отношения с продавцом. Практически каждый школьник имеет мобильный телефон, может совершить любую сделку, которая доступна ему через этот телефон. И та сторона, которая сделку или услугу предлагает, не спрашивает, сколько ему лет. Даже если она спросит, всё равно подлинную информацию может не получить.

Таким образом, дети вовлечены в экономические процессы весьма активно. Мы знаем очень много примеров, когда их обманывают, вынуждают покупать какие-то игрушки, тратить неправомерно деньги. Иногда дети имеют какие-то долговые обязательства — родители вдруг случайно узнают, что на этом телефоне висит значительный долг, потому что ребенок играл, покупал элементы игры.

— А как защитить детей?

— Для этого должно быть специальное регулирование, которое мы сегодня и разрабатываем. Должна быть более высокая ответственность для тех, кто обманывает детей.

Попова_2 Автоматизированный пандус для инвалидов-колясочников у отделения стоматологии при городской поликлинике Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

— Какая дополнительная защита нужна инвалидам?

— К сожалению, во многих странах людям с ограниченными возможностями здоровья нередко отказывают в той или иной услуге. Ровно потому, что они отличаются от остальных. Это неправильно. Не может человек с ограниченными возможностями не попасть в какое-то торговое учреждение, или развлекательное, или на борт самолета только потому, что он не так передвигается, не так выглядит.

Автор цитаты Необходимы изменения законодательства, которые будут способствовать реализации принципа защиты социально уязвимых категорий потребителей как слабой стороны экономических отношений. Поэтому Роспотребнадзор продолжит последовательную работу по созданию для социально уязвимых групп граждан максимально комфортной и безопасной потребительской среды.

— Как идет работа над кодексом защиты прав потребителей?

— Кодификация законодательства РФ по защите прав потребителей — важный аспект стратегии. Я уже сказала, что действующий закон был принят в 1992 году. Количество изменений, которые в него внесены, перевалило далеко за сотню. Здесь требуется систематизация, кодификация. Наказания за правонарушения в той или иной сфере потребительских отношений — в туризме, услугах связи, авиаперевозках — разбросаны по разным нормативным актам.

— Когда может появиться кодекс?

— Пока обсуждается, будет ли это кодекс. Могут быть и другие формы упорядочивания нормативных актов. Может быть новый закон. Как это будет сведено, в какой форме — обсуждается с ведущими экспертами и органами власти.

— Роспотребнадзор сейчас очень активен в медиапространстве — это тоже элемент стратегии по защите прав потребителей?

— Мы в течение последних лет старательно меняли парадигму работы с потребителем. Главная задача — быть максимально доступными для каждого человека. Поэтому помимо традиционных обращений или плакатов и роликов мы используем разные форматы. Работаем непосредственно на информационных стойках в аэропортах и крупных ТЦ, наши сотрудники бесплатно консультируют в многофункциональных центрах госуслуг, тематические «горячие линии» принимают десятки тысяч звонков по разным темам — от детских товаров до продуктов питания.

Попова_3 Здание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В декабре, кстати, запустим линию по такси. Эта сфера услуг вызывает нарекания потребителей, особенно при заказе дистанционно. Развитие потребительской грамотности — тоже важная задача, поэтому во всех потребительских передачах на телевидении участвуют наши эксперты, мы проводим исследования в наших лабораториях.

— Уже больше года реализуется Стратегия повышения качества продуктов питания. Какие результаты?

— Сегодня есть положительная динамика по снижению количества неудовлетворительных проб. Становится меньше фальсифицированной продукции в социальных учреждениях, уменьшается количество неудовлетворительных проб в торговой сети среди молочной, хлебобулочной продукции, меньше замечаний к рыбной продукции.

Автор цитаты Отечественные производители, которые получили возможность выйти на рынок и поставить свой продукт на открытую полку в торговой сети, трепетно относятся к своему доброму имени, продукция, как правило, качественная и безопасная.

Хотя не снижается число обнаружений нами в обороте санкционной продукции — мы проверили с момента введения запрета более 136 тыс. объектов: магазинов, распредцентров, рынков и ярмарок, социальных учреждений. Изъяли из оборота и уничтожили 600 т запрещенных к ввозу продуктов — из них больше 90% приходится на овощную группу.

Жалоб непосредственно на продукцию в торговле всё меньше — сегодня свыше 60% обращений приходится не на сам товар, а на оказанную услугу, например, когда не совпадает сумма на ценнике и в кассе.

Сегодня пищевая продукция безопасна, и у общества возник запрос на качество — вкусовые и потребительские свойства. В технических регламентах понятие качества не определено, а ГОСТы с 2010 года носят только рекомендательный характер. Планом реализации стратегии предусмотрено формирование системы качества пищевой продукции, совершенствование госрегулирования в этой области, создание единой информационной системы прослеживаемости пищевой продукции.

Попова_4 Уничтожение санкционных продуктов питания Фото: ТАСС/Сергей Медведев

— По официальной статистике, россияне едят слишком много сахара (годовое потребление 39,3 кг на душу населения при норме 24 кг) и недоедают молочных продуктов (233,4 кг при норме 325 кг). Всё больше людей страдают ожирением. Как предотвратить последствия такого нездорового питания?

Автор цитаты — Нарушение обменных процессов в организме человека — это результат не одного дня. Это и структура потребления, и другие факторы воздействия. Даже если сегодня все станут употреблять только здоровую пищу в должном количестве, то всё равно изменения резко не наступят.

В России четверть взрослого населения страдает ожирением, более 35% — превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли. Причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления.

Мы считаем, что информировать потребителя о составе продукта нужно максимально доступным способом. Сегодня есть требование о том, чтобы производитель все ингредиенты указывал на упаковке. Но вы же не будете каждый товар выбирать по 5–7 минут? Читать всё мелким шрифтом, да еще вспоминать, что значит тот или иной ингредиент, который там химическим языком написан.

Это большой труд, и, заходя в магазин, мы, как правило, не предполагаем им заниматься. Поэтому многие страны мира выносят на этикетку товаров цветовую индикацию, которая позволяет потребителю очень быстро сориентироваться в продукте. И я думаю, что в Российской Федерации мы недолго будем на эту тему рассуждать, а примем решение.

Главная задача — донести информацию до потребителя. Чтобы он понимал, что ест. И чтобы он сам взвешенно к этому подходил. Для этого в мире есть разные способы маркировки. Есть страны, где наносят черный кружок на тот продукт, который явно может быть вредным.

Попова_5 Четверть взрослого населения России страдает ожирением Фото: TASS/DPA/Boris Roessler

— Как черная метка? Производители могут отказаться от изготовления подобной продукции.

— Это, конечно, их право. Но они не отказываются во всем мире, они просто помечают, что здесь есть повышенное содержание какого-либо компонента.

Вариант, который мы предлагаем, — система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира (продукты с повышенным их содержанием помечаются красным цветом, с умеренным — желтым, низким — зеленым. — «Известия»).

Конечно, сразу бизнес не готов это делать. Какой вариант будет? Я думаю, что здесь есть еще над чем поработать. Маркировка может быть добровольной на переходный период. Те, кто выпускает продукцию, которая по этой градации попадает под зеленый цвет, могут добровольно маркировать зеленым уже сейчас.

— Россия не может ввести изменения самостоятельно, требования к товарам устанавливаются на всей территории ЕАЭС. Пришел ответ на ваше предложение из Евразийской экономической комиссии?

— Пока там идет обсуждение. Буквально на днях на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств — членов ЕАЭС обсудили этот вопрос, и мои коллеги подтвердили важность формирования здоровых рационов и готовность продвигать эту идею дальше. Надо понимать, что если бизнес сегодня не озаботится здоровьем тех, кто будет покупать у него продукцию, то завтра может таких не оказаться или их станет меньше.

— Представители бизнеса утверждают, что русская кухня достаточно жирная. И что подобная маркировка создает риски для рынка.

— Русская национальная кухня — это почти 200 дней поста в году. Какие-то постные дни предполагают рыбу, а какие-то не предполагают животного белка. Никогда в русской национальной кухне не было большого количества жира. Был жир животный — сливочное масло, но в крайне ограниченном количестве. Национальная кухня ни одного народа мира не содержит фастфуда, не содержит чистых сахаров (которые мы сейчас потребляем в газированной воде, особенно дети). И такого количества конфет и сладостей, самых разных, которое мы сегодня и сами себе предлагаем, и детям, тоже нет в русской кухне.

В «красную зону» точно не попадут основные продукты рациона — мясо, хлебные изделия, молочные продукты, овощи, крупы, рыба и так далее. Красная отметка — это не запрет, а сигнал о том, как правильно составить свой рацион. Всё хорошо в меру.

Попова_6 Покупать алкоголь в интернете не всегда безопасно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— Анна Юрьевна, а почему вы выступаете против продажи алкоголя в интернете?

— Сегодня, к сожалению, в сфере торговли в интернете нет четких требований и регулирования вообще. И пока нас с вами обижают и обманывают, защитить свои права на этой площадке бывает не так просто, даже в отношении безобидных для здоровья товаров. Таких как домашняя обувь или шейный платок. Если мы говорим о продуктах питания, о лекарствах, то есть обо всем, что влияет на состояние нашего здоровья, то нельзя не учитывать риски. Это может нанести потребителю вред, и, к сожалению, непоправимый.

Автор цитаты Сегодня и бизнес говорит о том, что торговля стационарная и торговля в интернете находятся в неравных условиях. Стационарная с определенной периодичностью проверяется, контролируется. Чек сегодня является важным контрольным документом. Но для интернет-торговли пока четких норм нет, поэтому мы видим здесь большое количество рисков.

— Минфин предлагает способы контроля продаж спиртного. Вы считаете их недостаточными?

— Я считаю, что нужно регулировать всю систему в целом. Фрагментарного контроля недостаточно. Должны быть общие правила, которые регулируют всю электронную торговлю.

— Есть ли у вас дополнительные предложения по ограничению продажи алкоголя?

— Отвечу так. Очень люблю книги, особенно изданные на рубеже позапрошлого и прошлого века, когда вообще появились издания по гигиене. Для меня это кладезь знаний и мудрости. Так вот, в 1903 году в Российской империи потребление алкоголя было 2,3 л в пересчете на чистый спирт на душу населения, а мы сегодня гордимся, что за последние несколько лет чуть ушли от 18 л на человека. Думаю, очевидно, что нам всем есть к чему стремиться.