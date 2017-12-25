Ученые нашли преимущество лишнего веса

Группа ученых из Университета Бристоля в Великобритании пришла к выводу, что обладатели лишнего веса чувствуют себя счастливее, чем более стройные люди, пишет Independent.

Исследователи проанализировали британский Biobank, в котором хранится генетическая информация 500 тыс. женщин и мужчин от 37 до 73 лет. Ученые установили соотношение между индексом массы тела (ИМТ, равен отношению веса человека к квадрату роста) и состоянием здоровья людей.

Выяснилось, что полные люди имеют проблемы с сердцем, более предрасположены к диабету, чаще имеют повышенное кровяное давление и раньше вступают в пубертатный возраст. Однако оказалось, что страдающие лишним весом являются более спокойными и довольными жизнью, чем худощавые.

По мнению специалистов, человек начинает хуже справляться с собственными негативными эмоциями, если организм не получает с едой необходимых питательных веществ и витаминов. Таким образом, лишний вес способствует более высокой психической устойчивости, пишет «Утро.ru».

Ранее специалисты из американского Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что помочь остановить эпидемию ожирения могут этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков.