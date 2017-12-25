Прямой эфир

Ученые нашли преимущество лишнего веса

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа ученых из Университета Бристоля в Великобритании пришла к выводу, что обладатели лишнего веса чувствуют себя счастливее, чем более стройные люди, пишет Independent. 

Исследователи проанализировали британский Biobank, в котором хранится генетическая информация 500 тыс. женщин и мужчин от 37 до 73 лет. Ученые установили соотношение между индексом массы тела (ИМТ, равен отношению веса человека к квадрату роста) и состоянием здоровья людей.  

Выяснилось, что полные люди имеют проблемы с сердцем, более предрасположены к диабету, чаще имеют повышенное кровяное давление и раньше вступают в пубертатный возраст. Однако оказалось, что страдающие лишним весом являются более спокойными и довольными жизнью, чем худощавые.

По мнению специалистов, человек начинает хуже справляться с собственными негативными эмоциями, если организм не получает с едой необходимых питательных веществ и витаминов. Таким образом, лишний вес способствует более высокой психической устойчивости, пишет «Утро.ru».

Ранее специалисты из американского Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что помочь остановить эпидемию ожирения могут этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне наели на рекорд
Калорийность рациона достигла максимума с 2003 года
Диетологи нашли способ справиться с эпидемией ожирения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017