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Ученые назвали более склонных к ожирению людей

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Фото: Global Look Press/Franziska Kraufmann/dpa
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Специалисты из Великобритании доказали в ходе исследования, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.

Диетологи нашли способ справиться с эпидемией ожирения

Научную работу провели сотрудники британской благотворительной организации Cancer Research UK, изучающей онкологические заболевания. Данные исследования показали, что лишний вес будут иметь более 70% миллениалов в возрасте от 35 до 44 лет. Ученые отметили, что миллениалы следуют правилам здорового питания, но диета должна быть сбалансированной.

«Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», — приводит «РИА Новости» слова одного из экспертов.

Лишний вес и ожирение связаны с 13 видами рака, напоминают биологи.

Ранее стало известно, что в 2017 году россияне стали чаще покупать препараты для лечения ожирения, зафиксировали аналитики. 

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