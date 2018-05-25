Голикова отведала сыра «Новичок» на ПМЭФ

Сыровар из подмосковной Истры Олег Сирота угостил сыром «Новичок» вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Политик принимала участие в переговорах на стенде Ассоциации инновационных регионов России на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2018). После к ней подошел Сирота и предложил отведать фермерского сыра, указывает «РИА Новости».

«Экспортное название у сыра будет «Новичок», — сказал бизнесмен вице-премьеру.

Слово «Новичок» стало популярным после инцидента в британском Солсбери 4 марта. В тот день британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом с одноименным названием.

Лондон возложил вину на Москву, при этом не предъявив никаких доказательств. Россия, в свою очередь, все обвинения отрицает.

В конце апреля в городе Шиханы заявили о желании запатентовать торговую марку «Новичок» для производства бытовой химии. Между тем в Ульяновской области на полках магазинов уже можно встретить подсолнечное масло «Новичок».