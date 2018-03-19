Новая продовольственная программа 2025 года

Развитие молочного скотоводства стоит в приоритете новой программы по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года. Через семь лет Минсельхоз намерен нарастить производство молока на 1,3 млн т, рассказали «Известиям» в ведомстве. Предложения министерства уже направлены в правительство. Достичь новых показателей возможно, сохранив существующие меры господдержки, уверены эксперты.

Минсельхоз по поручению правительства разработал предложения по развитию сельского хозяйства на следующие восемь лет, рассказали «Известиям» в министерстве. Акцент на молочном скотоводстве был сделан неслучайно: оно имеет важнейшее социально-экономическое значение, поскольку молоко является основным сырьем для производства продуктов, составляющих основу рационального питания, пояснили в Минсельхозе.

Согласно новой программе развития сельского хозяйства, производство молока к 2025 году должно будет достигнуть 32,4 млн т. — это на 1,3 млн т больше, чем было получено в 2017 году. При этом на недавнем аграрном совещании вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что нехватка собственного молока в стране составляет 25%, поэтому необходимо нарастить объем производства минимум до 40 млн т.

Эксперты из Молочного союза России уверены, что цель, поставленную вице-премьером, невозможно достичь даже через 10–15 лет. А к показателю в 32,4 млн т, который был указан Минсельхозом, получится прийти как раз к 2025 году.

— 40 млн т — это пока что-то недостижимое. Низкий спрос на молочную продукцию со стороны россиян не может способствовать росту производства, — отметила исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

По данным Минсельхоза, в 2017 году каждый гражданин потребил в среднем 236 кг молока и молокопродуктов при норме в 325 кг. Это происходит из-за того, что торговые сети ставят слишком высокие цены на эту продукцию, считают в Молочном союзе. Для увеличения спроса в первую очередь необходимо, чтобы молоко подешевело, а для этого нужно ограничить право сетей накручивать цены: магазины могут прибавить к первоначальной стоимости молока 50%, а иногда и 100% накрутки, пояснила Людмила Маницкая. В связи с этим, уверена она, к 2025 году нарастить производство молока получится только до 32,4 млн т, предусмотренных Минсельхозом.

На фоне общего роста объемов продукции будет снижаться производство молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В Минсельхозе сообщили, что в ЛПХ через восемь лет будут получать ежегодно 13,9 млн т продукта — на 1,6 млн т меньше, чем в 2017 году.

В Национальном союзе производителей молока считают, что это вполне ожидаемая тенденция.

— Причина в том, что число людей, проживающих в сельской местности, снижается. Следовательно, ежегодно в ЛПХ падает объем получаемого молока в среднем на 3%. Кроме того, ЛПХ не получают господдержки. Поэтому они всё чаще объединяются в фермерские хозяйства, которые имеют подобные привилегии, — пояснил «Известиям» исполнительный директор Национального союза производителей Артем Белов.

По его словам, на фоне снижения производства в ЛПХ ежегодно растет производство в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — в среднем на 5%. По данным в Минсельхоза, это показатель вырастет к 2025 году до 18,5 млн т (на 2,9 млн т больше по сравнению с уровнем 2017 года).

Артем Белов убежден, что цифры в 32,4 млн т добиться в ближайшие семь лет вполне возможно — для этого необходимо сохранить существующие меры господдержки, такие, как компенсация производителям 30% затрат на строительство молочных ферм и льготные кредиты для аграриев по ставке 5%.

Нарастить производство на 1,3 млн т к 2025 году — реально, соглашаются в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

— Но при этом нужно скорректировать систему учета произведенного молока. Сейчас не всегда корректно указываются данные по объемам полученной продукции в личных подсобных хозяйствах, иногда эти цифры превышают реальные, — сообщил «Известиям» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

Увеличение поголовья молочного скота может привести к тому, что цены на продукцию начнут снижаться.