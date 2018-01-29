Показали молочные зубы

Полгода — такую отсрочку дали жителям украинского села перед тем, как окончательно запретить производителям закупку молока в домашних хозяйствах в рамках перехода на европейские стандарты. И хотя о готовящемся запрете было известно сильно заранее, всё равно эффект оказался для жителей страны не слишком приятным. Дело едва не дошло до настоящих сельских бунтов. Почему сложилась такая ситуация и как молоко и мясо могут стать одним из политических факторов, влияющих на украинскую власть, разбирался портал iz.ru.

Кормилица села

За несколько лет молочная отрасль Украины сильно преобразилась: так называемая революция достоинства и последовавшее за ней резкое падение уровня жизни в стране изменили состав основных поставщиков сырья в отрасли.

В последние годы натуральное хозяйство стало для многих жителей Украины очень важным дополнительным (а зачастую и основным) источником дохода. Особенно это актуально для сельской местности — согласно статистике, по состоянию на 2016 год 13 млн украинцев, проживавших в деревнях, держали около 4 млн голов только крупного рогатого скота. Иными словами, корова есть буквально в каждой сельской семье.

В результате, считается, что как минимум 25% сырья для молочной отрасли Украины — это так называемое домашнее молоко, собираемое с частных подворий. Сложилась даже специфическая логистика: молокозавод или посредники, работающие с ним, объезжают села, договариваются с жителями. Еще десять лет назад в пересчете на нынешний курс доллара владельцы коров сдавали молоко в среднем по 20 рублей (10 гривен) за литр, что позволяло каждому подворью зарабатывать дополнительно в районе 4 тыс. рублей (2 тыс. гривен) в месяц.

Теперь всё должно поменяться. С начала года вступил в силу ГСТУ (государственный стандарт Украины) 3662:2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия». Фактически он регламентирует новые требования и условия получения сырья для молочных заводов. В частности, делит всё молоко в зависимости от качества на второй, первый, высший сорта и сорт экстра.

молоко Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Это пока еще не нормы ЕС, но полшага к ним. В ЕС нет четырех сортов молока, там один стандарт для сырья, однако он довольно строгий и из допустимых по украинскому ГСТУ ему соответствует только экстра — он как раз с европейских норм и списан. Остальные исчезнут не сразу. Даже после того, как с 1 июля ГСТУ 3662:2015 вступит в силу, прочие сорта молока будут использоваться. Но уже не для производства молочной продукции, а казеина. И этот факт уже сейчас очень сильно расстраивает людей.

«Село гудит, как растревоженный улей. Люди узнали о законе, запрещающем принимать молоко у населения. Узнали 2 января 2018 года. Им этот закон показали закупщики и предложили выход. Они согласились принять молоко. Но по две гривны (брали по пять)», — сообщает издание «Страна». Недовольство начали выражать во многих селах по всей Украине — от Харьковской до Львовской областей.

Оправдываться за проделанную работу пришлось премьер-министру Владимиру Гройсману. «Был сигнал о запрете продажи молока от людей производителям. Я хочу предупредить, не дай бог кто-то кому-то что-то запретит. Люди пусть растят скот, продают спокойно молоко и пусть никто им не мешает это делать», — заявил он на заседании правительства 17 января.

Но еще раньше Минагропрод в спешном порядке организовал отсрочку введения новых норм в силу до июля 2018 года, то есть на вопросе начались политические спекуляции. В профильном министерстве заявляют, что решение об отсрочке принятия стандарта «поможет сгладить адаптацию как производителей, так и переработчиков к новым условиям» и даже обещают в ближайшее время провести общественные слушания.

Вопрос количества и качества

Любопытно, что молоко второго сорта и сорта экстра можно получить от одной и той же коровы. То есть европейские требования к качеству вовсе не являются запредельными и недостижимыми. Просто для этого доить корову необходимо при помощи хорошего доильного аппарата, а после тщательно промывать его (как и емкости для молока). Само молоко необходимо сразу охлаждать до плюс 4°С. И, конечно же, скорее доставить в пункт переработки. Тут-то и начинаются сложности. Украинцы обычно держат одну или две коровы, реже — до пяти, поскольку это не бизнес, а способ выживания. И человеку, для которого корова — едва ли не единственный способ не сидеть на хлебе и воде, немыслимо найти деньги на доильный аппарат, холодильную установку и всё прочее.

коровы Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Собственно, так и не делается. Всё это рентабельно, если держать несколько десятков коров. Это селянам и предлагают — кооперацию: то есть совместную покупку необходимого оборудования. Только вот в таких предложениях как минимум два слабых места.

Во-первых, коров всё равно слишком мало. Закупочные цены на молоко такие низкие в том числе и потому, что скупщики колесят по деревням, собирая по 1-2 ведра с двора. Во-вторых, для обычного жителя деревни вся эта «евроинтеграция» оборачивается кучей проблем на ровном месте. Еще вчера он знал, что около 4 тыс. рублей (2 тыс. гривен) пенсии ему платит государство, еще столько же приносит корова. А сегодня — собирай кооператив, вкладывайся в оборудование, которое неизвестно когда с такими закупочными ценами окупится: литр самой дешевой воды в магазине стоит дороже литра молока.

Для такого человека в одночасье рушится весь хлипкий жизненный уклад. Глобально этот процесс можно сравнить с возвращением девяностых годов прошлого века, когда доход большинства украинцев упал в разы из-за обрушения рынков, остановки производства и массовых сокращений. Только теперь это затрагивает исключительно жителей сел. Что, безусловно, обособляет их и озлобляет — тем более на фоне уже проведенных властями страны реформ.

С молока на ягоды

Не менее удивительно, что о происходящих сейчас новациях в отрасли жители села узнают едва ли не последними. Ряд журналистов и экспертов, внимательно следивших за процессом «евроинтеграции» Украины, знали о грядущих изменениях еще в конце 2000-х.

Нормы ЕС в отношении продукции сельхозпродукции наиболее ярко иллюстрировали степень изменений на Украине после подписания соглашения об ассоциации. Однако до села эта информация так и не дошла. И не только до бабушек с одной коровой. Даже владельцы и работники небольших молочных ферм узнают о происходящем от журналистов, приезжающих брать у них комментарии.

молоко Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Европейского совета Херман Ван Ромпёй Фото: Global Look Prees/Xinhua/The Council Of The Europe

Отдельно надо заметить, что в сложившихся условиях чуть лучше будет чувствовать себя Западная Украина. Этот региональный рынок молочной продукции уже несколько лет захватывает соседняя Польша. И введение безвизового режима в июне прошлого года процесс только ускорило. Число производителей падает, сырья им нужно меньше — население перестает держать коров. Запад страны уже даже успел сменить профиль: жители села сейчас занимаются не сельским хозяйством, а фактически розничной перепродажей польских товаров (норма провоза товаров личного пользования через границу составляет 500 евро).

А кроме того, украинские крестьяне всё равно не могут конкурировать с польскими, поскольку в рамках ЕС существуют дотации на производство сельскохозяйственной продукции. В итоге единственная доступная ниша для Западной Украины — это экспорт ягод: одной только малины за второе полугодие 2017 года продали полякам 8 тыс. т — в 52 раза больше, чем пять лет назад.

Но Западная Украина — скорее исключение из правила: у остальных регионов нет возможности заниматься экспортом ягод или мелкооптовой торговлей, и потому они близки к бунтам. Даже на региональном уровне проговаривается, что можно было предусмотреть в законодательстве компромиссный вариант, когда производители не закупают домашнее молоко, но жителям села сохраняют возможность продавать молоко на рынках. Но администрация рынков уже предупредила: всех продавцов будем штрафовать, а товар — конфисковывать.

В Европе потирают руки

Есть и другая сторона вопроса — грядущий рост цен на молочную продукцию. Суть этой проблемы заключается в том, что государство, похоже, не очень правильно оценивает объемы нелегального рынка производства молока, существенно занижая процент поступления сырья из частных подворий. «Разговоры о том, что на молокозаводы идет всего 25% молочной продукции из частных сельских хозяйств — неправда. Через посредников и другие предприятия поступает в два раза больше молочной продукции на переработку», — говорит президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван Томич.

По его данным, если поступление молока уменьшится наполовину, рост цен на молочные продукты будет колоссальным, а на внутреннем рынке будет наблюдаться дефицит данного продукта. В итоге на протяжении текущего года, цены на молочку будут постоянно расти, а качество продукции ухудшаться. Томич уверен, что «доходы сельских жителей резко уменьшатся из-за невозможности продать свою продукцию в итоге стоит ожидать молочных бунтов по всей стране». И его оценка многое объясняет. Если каждый второй литр молока на заводы поставляют мелкие хозяйства, значит, заменить их уже с июля будет просто нечем.

молоко Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Помимо всего прочего, запретительные меры коснутся не только молока. Новые стандарты изменят еще и мясной рынок страны. Фактически с 1 июля под запретом окажется забой животных — вернее, делать без соответствующих документов это можно будет только для личных нужд. В итоге львиная доля продаваемого мяса окажется вне закона, равно как и продажа произведенных в домашних условиях мясных продуктов.

Украинские чиновники апеллируют, что уже в 2018 году в бюджете страны заложены некие дотации животноводам — всего около 4 млрд рублей (2 млрд гривен). Но при этом, все понимают, что в масштабах всей страны цифра эта мизерная, к тому же государственная поддержка решает проблему только частично, поскольку государству удобнее и проще работать с крупными производителями, а не заниматься созданием сотен мелких кооперативов. С этим тезисом, к слову, согласны и эксперты. «Ведется подпольная игра для того, чтобы потом неиспользованные средства направить в русло лоббистских компаний. Так было в 2017 году, когда две компании получили больше поддержки, чем весь аграрный сектор», — отметил, рассуждая об этой проблематике, глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский на конференции в Киеве.

Соответственно, в крайне выгодной ситуации оказываются фермеры соседствующих с Украиной стран ЕС. Чтобы нарастить производство молока под открывающийся рядом рынок, им потребуется гораздо меньше времени, чем украинским производителям. До создания ЗСТ (зоны свободной торговли) с ЕС Украина могла бы сдерживать соседей пошлинами. Однако теперь это невозможно.

Кроме того, если прогнозы экспертов по поводу роста стоимости молока и молокопродуктов из-за недостатка сырья оправдаются, на рынок Украины пойдет даже не цельное молоко (для его переработки на месте), а уже готовое — из тех же Польши, Латвии. Тем более что в Латвии в 2017 году закупочные цены на молоко упали.

Очень важно отметить и такой факт, характеризующий качество поставляемой из-за границы продукции: недавно государственная служба защиты потребителей Украины выступила с сенсационным заявлением — буквально весь польский сыр, который поставляется на Украину, является фальсификатом. «Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Всё это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок, это уже вопрос к службе безопасности», — заявил глава общественной организации «Потребительское доверие» Максим Гончар.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, европейские импортеры сбывают на украинский рынок «неликвид». Среди ключевых нарушений — продукты разбавляют пальмовым маслом, а в детское питание добавляют антибиотики.

Надежда на политику

В сложившейся ситуации, как ни странно, решение этого взрывоопасного вопроса лежит, как ни странно, в политической сфере. В 2019 году на Украине пройдут выборы, причем сразу и президентские, и парламентские. И в этой ситуации власть абсолютно не заинтересована иметь в селе обозленных избирателей. Под давлением грядущего предвыборного периода введение новых стандартов уже отложили до начала июля.

И, по слухам, отраслевое министерство уже прощупывает почву для введения нового эмбарго. Но сложность здесь в том, что оттягивать введение новых норм придется не на полгода (до 2019 года), а сразу на полтора — чтобы безболезненно пройти выборный период и только после этого вводить нужные регламенты. Единственная проблема — убедить европейских партнеров, у которых теперь есть еще один козырь, который будет использован для давления на президента и его окружение.