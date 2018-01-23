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Администрация Порошенко обнародовала его зарплату за 2017 год

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Президент Украины Петр Порошенко за 2017 год получил зарплату в размере 336 тыс. гривен (659 тыс. рублей). Об этом пишет «Газета.ру».

Как передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на администрацию президента, вся сумма заработной платы главы государства состоит из должностного оклада. Полученные деньги украинский лидер направил на благотворительность.

При этом главе администрации президента Украины Игорю Райнину была начислена зарплата в размере 537 тыс. гривен (1,042 млн рублей), из которых оклад составил 190 тыс. гривен (369 тыс. рублей).

27 декабря Минфин России впервые обнародовал средние зарплаты министров.

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