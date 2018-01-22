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Порошенко рассказал про подаренную ему на день рождения «Московскую вошь»

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Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
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Чтобы делать правильные выводы из уроков истории, нужно читать труды украинских националистов Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и анархиста Нестора Махно. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Киеве в День 100-летия провозглашения независимости Украинской народной республики.

Также Порошенко рассказал, что на день рождения ему подарили брошюру Петлюры под названием «Московская вошь».

«Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел «Свои гниды». Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно <…> Разрушительный феномен атаманщины следует анализировать, тем более что желающие ее реанимировать есть и сейчас», — цитирует RT Порошенко.

По словам украинского лидера, он не будет осуждать и давать оценки политическим деятелям прошлых времен, но Петлюра и Махно принимали эпохальные решения.

«В чрезвычайно сложных обстоятельствах они принимали эпохальные решения и допускали тяжелые ошибки. За все это они и славу разделяют одну на всех, и ответственность несут общую. А наша с вами обязанность — сделать правильные выводы из уроков истории», –– добавил Порошенко.

В период Гражданской войны 1917–1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад.

Нестор Махно –– украинский революционер, политический и военный деятель, анархо-коммунист, организатор и руководитель революционного и повстанческого движения на юге Украины во время Гражданской войны.

Павел Скоропадский был гетманом Украины в 1918 году. Являлся активным военным и политическим деятелем, хотел создать украинскую регулярную армию.

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