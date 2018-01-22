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Порошенко обещал подписать закон о «реинтеграции Донбасса» как можно скорее

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Фото: REUTERS/ Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/
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Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о «реинтеграции Донбасса» как только он поступит из рады, передает «РИА Новости».

Он также отметил, данный закон является «технологией возвращения под суверенитет Украины», а также подчеркнул, что он не противоречит выполнению Минских соглашений.

«Ни дух, ни буква этого закона не противоречат Минским договоренностям, как это хотят представить. Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться своих международных обязательств», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», известный как закон о «реинтеграции Донбасса», был принят Верховной радой Украины 18 января. Документ, в частности, закрепляет за Россией статус «страны-агрессора».

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