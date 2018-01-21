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Верховную раду Украины «выставили» на продажу

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Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Chuprina
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Гражданин Украины выставил на продажу Верховную раду Украины. Объявление было размещено на сайте OLX.

«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», — говорится в описании товара.

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Автор объявления Иван Артеменко оценил Верховную раду в 10 тыс. гривен (около 20 тыс. рублей). Он зарегистрирован на сайте с 2016 года, всего мужчина разместил 13 объявлений. В основном он продавал запчасти в электронике.

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