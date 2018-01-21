Верховную раду Украины «выставили» на продажу
Гражданин Украины выставил на продажу Верховную раду Украины. Объявление было размещено на сайте OLX.
«Продам ВР, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», — говорится в описании товара.
Автор объявления Иван Артеменко оценил Верховную раду в 10 тыс. гривен (около 20 тыс. рублей). Он зарегистрирован на сайте с 2016 года, всего мужчина разместил 13 объявлений. В основном он продавал запчасти в электронике.