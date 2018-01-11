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Украинец оказался в психбольнице из-за нежелания отапливать дом российским газом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Суд в Виннице отправил на принудительное лечение местного жителя, который разобрал все домашние электроприборы и газовый котел из-за нежелания отапливать дом российским голубым топливом.

Кроме того, мужчина не ел и не спал пять суток подряд, а также вынес из дома все вещи и поджег во дворе дома документы, сообщает украинское издание «Таймер».

Как выяснилось на допросе, украинец боялся окруживших его сепаратистов. Также он утверждал, что информацию о нем сообщают по телевидению.

Родственники мужчины признались, что ранее он пытался сорвать красную рубашку с собственного отца из-за «дьявольского начала этого цвета».

После осмотра комиссией Винницкой областной психоневрологической больницы имени Ющенко медики установили, что у несчастного развилось серьезное психическое расстройство. Мужчину отправили в психиатрическую больницу, так как было признано, что он представляет опасность для себя и общества.

В ноябре 2017 года другой житель Винницы призывного возраста женился на своей престарелой родственнице, чтобы избежать призыва в армию. 

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