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Пьяный украинец на грузовике протаранил машину голландской полиции

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Фото: TASS/imago stock&people
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Гражданин Украины, управлявший фурой, врезался в машину полиции на границе Нидерландов и Германии и протащил авто около 200 м. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным полиции, водитель грузовика был пьян. Находившаяся в патрульной машине офицер полиции погибла, еще три человека получили травмы разной степени тяжести.

Инцидент произошел, когда голландско-германская граница была перекрыта. Водитель фуры не остановился и врезался в машину полиции.

Мужчина задержан.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что в Мельбурне женщина въехала на автомобиле в гостиную частного дома. 21-летняя водитель не справилась с управлением и протаранила стену жилого дома.

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