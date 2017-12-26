Суд в Берлине арестовал протаранившего штаб СДПГ водителя

Суд в Берлине санкционировал арест водителя автомобиля, въехавшего в здание Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ночь на 25 декабря. Об этом сообщила телерадиокомпания RBB.

Мужчину обвиняют в попытке поджога с отягчающими обстоятельствами. Как заявляет подсудимый, он собирался таким образом покончить с жизнью.

В ходе осмотра транспортного средства следователи обнаружили три канистры с бензином, бутылки с жидкостью для розжига и газовый баллон. Кроме того, было установлено, что перед въездом в здание штаба СДПГ мужчина оставил несколько небольших баллонов с горючими веществами рядом с офисом Христианско-демократического союза.

В результате инцидента никто, кроме самого водителя, не пострадал.