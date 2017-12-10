В Швеции задержаны подозреваемые в попытке поджога синагоги

Полиция шведского города Гётеборг задержала троих подозреваемых в попытке поджога городской синагоги. Накануне неизвестные бросили во двор здания еврейской общины в Гётеборге «несколько горящих предметов».

«На месте происшествия видели около десяти человек. Пожар возник близ здания на земле, он был потушен, никто не пострадал», — цитирует «РИА Новости» сообщение полицейского управления Гётеборга.

Как писал iz.ru, накануне в центре шведского города Гётеборг хулиганы в масках атаковали синагогу, забросав ее «коктейлями Молотова». По данным полиции, нападение совершила группа из 21 человека. В то же время в одном из ближайших зданий проходила молодежная вечеринка.