Женщина въехала на автомобиле в гостиную жилого дома в Австралии

21-летняя жительница Мельбурна не справилась с управлением и протаранила стену жилого дома, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в 3:00 по местному времени.

«[Машина] врезалась в двухэтажный частный дом примерно в 3:00», –– рассказал представитель полиции.

Находилась ли женщина, управлявшая машиной, в нетрезвом состоянии, не уточняется. Она была госпитализирована с травмами. По данным полиции, ее жизни ничего не угрожает.

Жильцы дома (муж и жена) в момент аварии находились на втором этаже и не пострадали.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что мужчина въехал на автомобиле в здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии в Берлине. По информации правоохранителей, случившееся — попытка самоубийства.