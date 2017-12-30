Украинец стал лучшим боксером 2017 года по версии американского издания

Украинец Василий Ломаченко, являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг, признан изданием The Ring лучшим боксером 2017 года.

«За 89-летнюю историю журнала не было ни одного боксера, который бы удостоился такой чести со столь небольшим количеством боев на профессиональном ринге, как у Василия Ломаченко», — отметило издание.

Отмечается, что в 2013 году его уже признавали самым перспективным боксером, несмотря на то, что у него на тот момент был только один бой против Хосе Рамиреса.

Как отмечает «Газета.ру», ранее американский телеканал HBO назвал Ломаченко лучшим в 2017 году.

Ранее в декабре Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).