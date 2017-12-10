Прямой эфир

Украинец Ломаченко защитил пояс WBO в бою против кубинца Ригондо

0
Фото: Global Look Press/Joel Plummer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский боксер Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг.

Поединок, прошедший на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, продлился шесть раундов, после чего кубинец отказался от продолжения боя. Ломаченко, таким образом, одержал десятую победу на профессиональном ринге и в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO. В профессиональной карьере Ригондо это поражение стало первым, сообщает «Газета.ру».

Ломаченко завоевал титул чемпиона мира в июне, победив пуэрториканца Романа Мартинеса нокаутом в пятом раунде. Бой Ломаченко–Ригондо был самым ожидаемым событием вечера, так как стал первым в истории поединком двукратных олимпийских чемпионов на профессиональном ринге. Билеты на поединок были полностью распроданы еще за два месяца до боя.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин Алоян завоевал титул интернационального чемпиона WBA
Флойд Мейвезер открыл счет в Промсвязьбанке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017