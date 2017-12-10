Украинец Ломаченко защитил пояс WBO в бою против кубинца Ригондо

Украинский боксер Василий Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг.

Поединок, прошедший на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, продлился шесть раундов, после чего кубинец отказался от продолжения боя. Ломаченко, таким образом, одержал десятую победу на профессиональном ринге и в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO. В профессиональной карьере Ригондо это поражение стало первым, сообщает «Газета.ру».

Ломаченко завоевал титул чемпиона мира в июне, победив пуэрториканца Романа Мартинеса нокаутом в пятом раунде. Бой Ломаченко–Ригондо был самым ожидаемым событием вечера, так как стал первым в истории поединком двукратных олимпийских чемпионов на профессиональном ринге. Билеты на поединок были полностью распроданы еще за два месяца до боя.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter