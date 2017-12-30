Стала известна дата последнего боя боксера Роя Джонсона

Бывший чемпион мира по боксу, призер Олимпийских игр Рой Джонс-младший проведет последний в карьере бой 8 февраля. Поединок спортсмен решил организовать в родном городе Пенсакола, передает портал Boxingscene.

«Мой последний бой пройдет в Пенсаколе 8 февраля, последний поединок в карьере», — сказал Джонс.

При этом 48-летний боксер не сообщил о том, кто будет его соперником в последнем поединке.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. Сейчас в активе спортсмена 65 побед, в том числе 47 — нокаутом, и девять поражений. В последний раз он выходил на ринг в феврале этого года. В бою против американца Боба Ганна он одержал победу техническим нокаутом. Издание Ring трижды признавало Джонса лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.