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Рой Джонс назвал себя русским

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Американский боксер Рой Джонс, два года назад получивший российское гражданство, поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем и заявил, что он русский.

Об этом сообщает RT.

«Еще раз спасибо за паспорт. Я русский», — сказал спортсмен.

Джонс поблагодарил Путина за «предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите».

«Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Пусть Бог хранит вас», — добавил боксер.

Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

Напомним, Владимир Путин 7 октября отмечал 65-летие. Ранее портал iz.ru сообщал, что президента России поздравили с юбилеем лидеры 11 стран.

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