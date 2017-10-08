Рой Джонс назвал себя русским

Американский боксер Рой Джонс, два года назад получивший российское гражданство, поздравил президента РФ Владимира Путина с юбилеем и заявил, что он русский.

Об этом сообщает RT.

«Еще раз спасибо за паспорт. Я русский», — сказал спортсмен.

Джонс поблагодарил Путина за «предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите».

«Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Пусть Бог хранит вас», — добавил боксер.

Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015 года.

Напомним, Владимир Путин 7 октября отмечал 65-летие. Ранее портал iz.ru сообщал, что президента России поздравили с юбилеем лидеры 11 стран.