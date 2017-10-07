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Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Глава государства 7 октября отмечает 65-летие.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам счастья, удачи во всем, благополучия и, самое главное, здоровья вам и вашим близким», — заявил Овечкин в видеообращении в Instagram.

В субботу Владимира Путина с днем рождения уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что в Берлине ко дню рождения Владимира Путина уличные художники нарисовали граффити с его изображением.

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