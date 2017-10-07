В Берлине нарисовали граффити в честь дня рождения Путина

В столице Германии ко дню рождения российского президента Владимира Путина уличные художники нарисовали граффити с его изображением.

На картине президент РФ изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей –– символов мира. Также изображение сопровождается строчками из «Оды к радости» Шиллера –– гимна Евросоюза.

На русском языке слова звучат так:

«Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди –– братья меж собой».

Фотографии граффити быстро распространились в интернете и собрали множество одобрительных отзывов пользователей.

Владимир Путин 7 октября празднует свое 65-летие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, глава государства проведет праздничный день на работе.

Ранее стало известно, что британские дизайнеры создали модель одежды в честь Владимира Путина. Британский производитель объяснил, что «компания ставит президента России в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера».