В Берлине нарисовали граффити в честь дня рождения Путина
В столице Германии ко дню рождения российского президента Владимира Путина уличные художники нарисовали граффити с его изображением.
На картине президент РФ изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей –– символов мира. Также изображение сопровождается строчками из «Оды к радости» Шиллера –– гимна Евросоюза.
На русском языке слова звучат так:
«Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди –– братья меж собой».
Фотографии граффити быстро распространились в интернете и собрали множество одобрительных отзывов пользователей.
Владимир Путин 7 октября празднует свое 65-летие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, глава государства проведет праздничный день на работе.
Ранее стало известно, что британские дизайнеры создали модель одежды в честь Владимира Путина. Британский производитель объяснил, что «компания ставит президента России в ряд супергероев, отдавая дань уважения его твердому характеру, образу сильного человека, чувству юмора и невозмутимости в качестве мирового лидера».