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Блогеры создали ролик о достижениях РФ к дню рождения Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В интернете появился ролик о достижениях Владимира Путина за время его нахождения в высших эшелонах власти. Он приурочен к дню рождения российского лидера.

Авторы видео отмечают, что за 18 лет в России создано девять крупных морских портов, освоено десять нефтегазовых месторождений и построено 25 крупнейших мостов. Кроме того, ВВП страны увеличился в пять раз, а федеральный бюджет вырос в 13 раз.

Также создатели ролика отметили, что Путина избирали три раза на должность главы государства, а также два раза его назначали премьер-министром страны.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. В этом году ему исполняется 65 лет.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в свой день рождения президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

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