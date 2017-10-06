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Путин обсудил с лидером Финляндии миссию ООН в Донбассе

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Лидеры России и Финляндии обсудили в ходе телефонного разговора российское предложение о размещении миротворцев ООН в Донбассе. ТАСС сообщает, что Владимир Путин и Саули Ниинистё обменялись мнениями по этому вопросу.

«Путин проинформировал Ниинистё о российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины», — сообщает сайт «Комсомольская правда».

Политики также обсудили вопросы «укрепления стабильности и безопасности на Балтике и сотрудничества в Арктике с учетом председательства Финляндии в Арктическом совете в 2017–2019 годах», сферы культуры, торговли и гуманитарного направления.

Телефонный разговор Владимира Путина и Саули Нинистё состоялся по инициативе финской стороны.

Портал iz.ru сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 2 октября, что причина задержки обсуждения введения миротворческого контингента ООН в Донбасс находится в Киеве.

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